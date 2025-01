ETV Bharat / entertainment

ପୁଣି 'ଅଲ ଉଇ ଇମାଜିନ ଏଜ ଲାଇଟ'ର ଜଲୱା, BAFTA ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମନୋନୀତ - ALL WE IMAGINE AS LIGHT

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାୟଲ କାପାଡିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଅଲ ଉଇ ଇମାଜିନ ଏଜ ଲାଇଟ'ର ଜଲୱା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କାରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । 'ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ଲୋବ' ପରେ ଏବେ BAFTA 2025 Longlist ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ।

BAFTA ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମନୋନୀତ

ବ୍ରିଟିଶ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଆର୍ଟସ୍ (BAFTA) ଆଜି ଏହାର 25 ବର୍ଗର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୂଳ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ନଟ ଇନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା(Best Film not in the English Language)ରେ 3ଟି ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି Best Film not in the English Languageରେ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଡିୟାର୍ଡଙ୍କ 'ଏମିଲିଆ ପେରେଜ୍', ଡେନିସ୍ ଭିଲନେଭଙ୍କ 'ଡ୍ୟୁନ୍: ପାର୍ଟ 2' ଏବଂ ଆଲିସ୍ ରୋହୱାକରଙ୍କ 'ଲା କିମେରା' ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବର୍ଗରେ ଶନ୍ ବେକର୍ (ଅନୋରା), କୋରାଲୀ ଫାର୍ଜିଏଟ୍ (ଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ) ଏବଂ ଆଲାନ୍ କୁରାସ୍ (ଲି) ପରି ବଡ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।