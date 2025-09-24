ETV Bharat / entertainment

କରଣ ଜୋହର କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ରିମେକ୍

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'ର ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା । ଫିଲ୍ମର ହେବ ରିମେକ୍ । ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର କରିବେ ରିମେକ୍ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ,

କରଣ ଜୋହର କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ରିମେକ୍
karan johar to remake babushaan starrer odia film bou buttu bhuta (film poster/ETV Bharat Odisha)
Published : September 24, 2025 at 11:25 AM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ୍ କରିବା ସହ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିନତିଲା ବରଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା । 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ରିମେକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଫିଲ୍ମର କରିବେ ରିମେକ୍ ।

କରଣ ଜୋହର କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ରିମେକ୍

କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋ ଭୁଟ୍ଟୁ ଭୁଟା (ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିନୀତ) ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଅଧିକାର କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି । ସିଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ରାଖି ବାଜପେୟୀ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା 'ଫିଲ୍ମ ଇନଫରମେସନ ମାଗାଜିନ୍‌'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' (୨୦୨୫)ର ରିମେକ୍ ରାଇଟ୍ସ କ୍ରୟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

odia film bou buttu bhuta remake
odia film bou buttu bhuta remake (ETV Bharat Odisha)

ଧର୍ମା ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ, ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ (ସିନେମା, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଟିଭି, ଇତ୍ୟାଦି) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପାଇବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଡବ୍ କିମ୍ବା ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରାଇଟ୍ସ ବାବୁଶାନ ଫିଲ୍ମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦାବି ନାହିଁ । ଧର୍ମାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ କାହାଣୀ ଖୋଜିବା ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି ନୋଟିସ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନୋଟିସରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି କିମ୍ବା ଏହା ଉପରେ ଦାବି ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ନୋଟିସର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ । ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଧର୍ମ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବ ।

'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଚଳିତ ଜୁନ 12 (ରଜ) ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମ 50ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ଥିଏଟରରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲା । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା । ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ୫ ଏବଂ ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ହରର୍-ଥ୍ରିଲର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ (20.1)କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଜରିଆରେ ନିର୍ମାତା ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ ବି ରିମେକ୍ । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।

'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ ନିବେଦିତ ତଥା ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'। ଏଥିରେ ବାବୁସାନ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଓ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଲାଲ ଟୁକ ଟୁକ' ଗାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, କେକେ, ରବି ମିଶ୍ର, ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର । କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମ. ଇମ୍ରାନ । ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ଏହାର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ଡିଓପି ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଜେନା । ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ ଏହାର ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ।

