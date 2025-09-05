ପରଦାରେ 'ବାଗୀ 4' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ଏହା ଭଲ ରୋଜଗାର ସହ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଆଶା । ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ,
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ହରନାଜ ସାନ୍ଧୁ କୌର ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱା ଅଭିନୀତ ମାସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ବାଗୀ 4' ଆଜି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ, ରୋନି (ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ) ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ବାଗୀ 4 ଏହାର ପୂର୍ବ ତିନୋଟି କିସ୍ତିର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 'ବାଗୀ 4' ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ।
Till the Interval
Story is Really Good🔥
Srory build up is Well 💯@iTIGERSHROFF is Mindblowing
Interval Block is Solid @bajwasonam is Good
'ବାଗୀ 4' ରିଭ୍ୟୁ
ଭାସୁ କପୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମଟି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ, କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ହଲ୍ ଭିତରର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମା ହଲ୍ 3/4 ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି Baaghi4 ତିଆରି ହେଉଛି, ଭାଇ ଭୁଲ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଭିନେତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର 100% ଦିଅନ୍ତି, War ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ Singham Again ରେ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
Why is #Baaghi4 is even being made 😭
Bro is putting his efforts in the wrong kind of movies
He might be an average actor but bud gives his 100% for every movie
ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ବାଗୀ ୪ କେବଳ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ମର୍ଜାନା ଗୀତ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ, ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ'।ଏନଟିଆର ଯାଦବ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ବାଗୀ ୪ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ପରିଚୟ ଲୋମ ହଲାଇ ଦେଇଛି, ଆକ୍ସନ୍ ସିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜା କରିଥିଲି ।' ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ, ଆକ୍ସନ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚମତ୍କାର, ଫିଲ୍ମର ସହାୟକ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ।
1️⃣ Electrifying intro of #TigerShroff 💥
2️⃣ Action Sequences = Goosebumps 😱
3️⃣ Songs add the vibe 🎶❤️
4️⃣ Interval Block = WHISTLE WORTHY 🚨🔥
ବାଗୀ 4ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଘୀ 4 ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 19892ଟି ଶୋ ପାଇଁ 2.23 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରି 5.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ସହ 8.47 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛି । ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 1.52 କୋଟି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 1.33 କୋଟି, ଗୁଜରାଟରେ 78.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ 63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂକୁ ଦେଖିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା 12 କିମ୍ବା 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିପାରେ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବାଘୀ (୨୦୧୬) ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟର ରେକର୍ଡ (୧୧.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଭାଙ୍ଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ"କୁ ପଛରେ ପକାଇବ, ଯାହା ଏହା ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
ବାଘୀ ସିରିଜର ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ
- ବାଗୀ (୨୦୧୬)
୧୧.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ବାଗୀ । ମୋଟ ଭାରତରେ ୭୬.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨୫.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଇଥିଲା ।
- ବାଗୀ ୨ (୨୦୧୮)
୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଭାରତରେ ମୋଟ ୧୬୪.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୫୪.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।
- ବାଗୀ ୩ (୨୦୨୦)
୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଭାରତରେ ମୋଟ ୯୩.୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୧୧.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ।
- ବାଗୀ ୪ (୨୦୨୫)
ଫିଲ୍ମଟି ସକାଳ ଶୋ’ରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।
