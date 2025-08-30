ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ 'ବାଗୀ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ 'ବାଗୀ 4' ର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତପାତ ଏବଂ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ । ଆଜି, 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଟାଇଗରଙ୍କ 'ବାଗୀ 4' ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଅବତାରରେ ଦମଦାର ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
'ବାଗୀ 4' ଟ୍ରେଲର
'ବାଗୀ 4' ର 3.41 ମିନିଟର ଟ୍ରେଲର ଗଣ ହିଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଆକ୍ସନ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିଛି । ଟ୍ରେଲରଟି ଏହି ସ୍ୱର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ପରେ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଯିଏ ରକ୍ତରେ ଭିଜା ଏକ ଧଳା କୋଟ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏକ ଝିଅର ନାମରେ ଏତେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରୋନି (ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ)ଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ହରନାଜ ସାନ୍ଧୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋନି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି । ସୋନମ ବାଜୱା ଏବଂ ହରନାଜ ସାନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ବାଗୀ-4'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏ ହର୍ଷା । ଏଥିରେ ଭରପୂର ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଜରଙ୍ଗୀ( 20130 ଏବଂ ବଜ୍ରକାୟା(2015) ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଓ 2021ରେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟେଲ ଜିତିଥିବା ହରନାଜ କୌର ସନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ସିନେମାଟି କାହାଣୀ, ଆକ୍ସନ, ଦମଦାର ଡ୍ରାମା, ରକ୍ତପାତ ଆଦି ପାଗଳପଣରେ ଭରପୂର ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଏହା ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ