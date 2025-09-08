ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲିଲା ଟାଇଗରଙ୍କ ଯାଦୁ; 30 କୋଟି କଲା ପାର୍, ଏତିକି କମାଇଲା 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ'
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ବାଗୀ 4' ଓ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ'ର କଡା ଟକ୍କର । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 3ୟ ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ କିଏ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 12:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ବାଗୀ 4' ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ସନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଅବତାରକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ କଲେକ୍ସନରେ କିଏ ଆଗରେ ରହିଛି ? କେତେ ଆୟ କରିଛି ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା,
'ବାଗୀ 4' କଲେକ୍ସନ
'ବାଗୀ ୪' ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୩.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର ୧୧.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ୧୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଭାରତରେ 'ବାଗୀ ୪'ର ମୋଟ ଆୟ ୩୭.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ୫୦ କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ରବିବାର, 'ବାଗୀ ୪' ହିନ୍ଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏଥିରେ, ସକାଳ ଶୋ’ର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୮.୭୫ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନରେ ୨୮.୮୧ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୩୬.୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୩୩.୮ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ 'ବାଗୀ ୪' ଫିଲ୍ମ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ୭ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇସାରିଛି ।
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଫିଲ୍ମ:-
- ୱାର- ୩୦୩.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବାଗୀ ୨- ୧୬୫.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବାଗୀ ୩- ୯୬.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବାଗୀ- ୭୬.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ୨- ୭୦.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବଡ଼େ ମିଆଁ ଛୋଟେ ମିଆଁ- ୬୫.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ହିରୋପନ୍ତି - ୫୨.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଏ ଫ୍ଲାଇଂ ଜଟ୍ - ୩୮.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ମୁନ୍ନା ମାଇକେଲ୍ - ୩୨.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ହିରୋପନ୍ତି ୨- ୨୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ ହେବ କି 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ', ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଚିଠି
'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' କଲେକ୍ସନ
ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଅନୁପମ ଖେର, ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ ଅଭିନୀତ, ଦି ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 'ବାଗୀ 4' ଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧.୭୫ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୨.୧୫ କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୨.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୬.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ