ଓପନିଂ ଡେ'ରେ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ'କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା 'ବାଗୀ 4', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ଏକାସାଙ୍ଗେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ଓ 'ବାଗୀ 4' । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଭୟ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଆୟ କରିଛନ୍ତି ?ଜାଣନ୍ତୁ,

BAAGHI 4 VS THE BENGAL FILES COLLECTION
BAAGHI 4 VS THE BENGAL FILES COLLECTION (FILM POSTER)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'ବାଗୀ ୪' ଏବଂ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । 'ବାଗୀ ୪' ଏକ ଗଣ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ଫିଲ୍ମ, ଯେତେବେଳେ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ନରସଂହାରକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ 'ବାଗୀ ୪' ପାଇଁ କିଛି ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଓପନିଂ ଡେ'ରେ ଫିଲ୍ମ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରି 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ 'ବାଗୀ ୪' ଏବଂ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ?

'ବାଗୀ ୪' ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ

'ବାଗୀ ୪' ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସହିତ ପ୍ରଥମ 'ବାଗୀ'ର ଓପନିଂ କଲେକ୍ସନ ସହ ନିଜ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 'ବାଗୀ' (୨୦୧୬) ୯.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାକନିଲ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ବାଗୀ ୪' ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଛି । ସେହିପରି 'ବାଗୀ 2' ୨୫ କୋଟି ତ 'ବାଗୀ 3' ୧୭ କୋଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ହିନ୍ଦୀରେ 'ବାଗୀ ୪'ର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୨୮.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସକାଳ ଶୋ’ରେ ଏହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୨୨.୧୬ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ ୨୬.୩୭ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ’ରେ ୨୭.୫୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ଶୋ’ରେ ୩୭.୨୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ହରନାଜ ସାନ୍ଧୁ କୌର ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ହରନାଜ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ, ସଞ୍ଜୟ ଓ ସୋନମ ଏକାଠି ଟାଇଗରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଫିଲ୍ମ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।

'ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ' ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ

ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଅନୁପମ ଖେର, ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ ଅଭିନୀତ, ଦି ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 'ବାଗୀ 4' ଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି । ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମାତ୍ର 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ 3.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର୍ 0.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

