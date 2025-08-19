ETV Bharat / entertainment

'ଥାମା' ଟିଜର ଆଉଟ୍; ହରର ସହ ଲଭଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ - THAMA TEASER

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ହରର ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ନଜର ଆସିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟିଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦେଖନ୍ତୁ..

THAMA TEASER
THAMA TEASER (TEASER POSTER)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମ୍ୟାଡୋକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍‌ର ହରର୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଛି । ଏବେ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାମ 'ଥାମା'। ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ 19)ରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।

'ଥାମା' ଫିଲ୍ମର ଟିଜରରେ କ’ଣ ଅଛି ?

୧.୪୯ ମିନିଟର ଏହି ଟିଜରଟି 'ତୁମେ ମୋ ବିନା ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ କି, ୧୦୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ' ସଂଳାପ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଏକ ଭୂତପ୍ରେତ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ପରେଶ ରାୱଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୂତପ୍ରେତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତା’ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଶାଚ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, 'ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକିଗଲ, ଏହାକୁ ଜାରି ରଖ, ମୁଁ ୭୫ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ଦେଖିନାହିଁ'। ମ୍ୟାଡୋକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ-କହାଣୀ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ଥାମା ସହିତ ଧମାକା କରିବାକୁ ଆସୁଛି ।

ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍

ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଏବଂ ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉଭୟ ତୀବ୍ର ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଲୋକ ହେବେ, ରଶ୍ମିକା ରୋଶନି ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ଭୂମିକା ଶ୍ରୀ ରାମ ବଜାଜ ଗୋୟଲଙ୍କ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ କମେଡିରେ ଟ୍ରାଜେଡି ପାଆନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ, ଫିଲ୍ମର ଖଳନାୟକ ନୱାଜଙ୍କ ବମ୍ପାୟର ଭୂମିକାର ନାମ ଯକ୍ଷସନ, ଯିଏ ଅନ୍ଧାରର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସସପେନ୍ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦିୱାଲୀ ଭେଟି; 'ଥାମା' ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଘୋଷଣା, ଏହି ତାରକାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭେଡିଆ ପରି, ରୋଶନ ଶଙ୍କର ଥାମାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାର । ଦୀନେଶ ଭିଜାନ ଏବଂ ଅମର କୌଶିକ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ “ଥାମା” ଆଉ ଏକ ହିଟ୍ ଯୋଡିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ସାଉଥ ସୁନ୍ଦରୀ ରଶ୍ମିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

