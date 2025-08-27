ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ । ଏହି ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଲିଭରି ବୟ ୨' । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର, ଟିଜର ଓ ଗାତ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସମେତ ସାମ୍ୱାଦିକ । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଣ୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଶୋ' ଭିଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ୱାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୋଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଫିଲ୍ମର ଥିମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସେଜ ଦେଉଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଯଦି ଭଲଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ମେସେଜ ଦେଉଛି ଫିଲ୍ମ । ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।''
ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅଭିନେତା ଶାଳେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ''ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି କେହି ବିରକ୍ତିଭାବ ପ୍ରାକଶ କରିବେନି । ଏଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ।'' ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଡାଇଲଗ ଲୋକେ ନିଜ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମେର ଆଶା । ଫିଲ୍ମର ରହିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ । ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟର ଲାଇଫ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ବଦନାମ ହୋଇପାରେ । କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଟ୍ରୋଲର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିପରି ଜମେ ହିରୋକୁ ଭିଲେନ ଓ ଜଣେ ଭିଲେନକୁ ହିରୋ ସଜାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି । ତାହା ହିଁ ରହିଛି ବିଶେଷତା । ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଧମାକା କରିବ 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2', ମିଳିଲା U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହା 'ଡେଲିଭରି ବୟ'ର ସିକ୍ୱେଲ ଅଟେ । 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା 'ଡେଲିଭରି ବୟ' ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ଯମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ଯମୟୀ ନଜର ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଲିଭରି ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଡେଲଭରି ପର୍ସନ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜ୍ଯୋତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର, ଇଟିଭି ଭାରତ