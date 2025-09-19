ଆରପାରିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ
ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ । ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 3:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମୀ ଗାୟକ ତଥା ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗାୟକଙ୍କ ବିଯୋଗ ଖବର ଶୁଣି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
হে শিল্পী, তোমালৈ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি..— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) September 19, 2025
অমৰ কণ্ঠ হৈ সকলোৰে হৃদয়ত ৰৈ যাব জুবিন গাৰ্গ।
The immortal voice will remain in everyone's heart, Zubeen Garg. pic.twitter.com/u3YahOomf8
ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୨ରେ ଜୋରହାଟରେ ଜୀବନ ବୋରଠାକୁର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ରକଷ୍ଟାର" ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆସାମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଆସାମୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ତାରକା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପରେ, ଜୁବିନ୍ "ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର" (୨୦୦୬) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚାର୍ଟ-ଟପ୍ ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ "ୟା ଅଲି" ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ଗାୟକ, ସଂଗୀତକାର ଏବଂ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ।
Renowned singer Zubeen Garg dies in Singapore, say organisers of Northeast Festival pic.twitter.com/uwZ08Gmxho— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
ଆସାମରେ, ଜୁବିନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ - ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ, ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଚିରସବୁଜ ବିହୁ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ଆସାମୀୟ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ୪୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସହିତ, ସେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଆସାମୀୟ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସିନେମା ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଜୁବୀନ୍ "ମିସନ୍ ଚୀନ୍ ରୁ ସିକାର" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୁବୀନ୍ ଆସାମୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋଇ ରୋଇ ବିନାଲେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ