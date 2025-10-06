ଏସିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆୱାର୍ଡ୍ସରେ 'ଷ୍ଟୋଲେନ୍' ଜଲୱା, 2ଟି ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଏସିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆୱାର୍ଡ୍ସ 2025ରେ ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଷ୍ଟୋଲେନ୍' ଜଲୱା । ପାଇଛି ଦୁଇଟି ନାମାଙ୍କନ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଷ୍ଟୋଲେନ୍' ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଷ୍ଟୋଲେନ୍' ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ (AACA)ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । 'ଷ୍ଟୋଲେନ୍' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତର ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ, ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭମ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ମିଆ ମେଲଜର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଟେ । ତେବେ ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ।
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଷ୍ଟୋଲେନ୍' ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଗ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । କରଣ ତେଜପାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବର୍ଗରେ ନାମାଙ୍କନ କରାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ (ଫିକ୍ସନ୍) ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ (ଫିକ୍ସନ୍) ବର୍ଗରେ 'ଷ୍ଟୋଲେନ୍' 'ଲାମ୍ବାୟାଙ୍ଗ' (ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ), 'ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଜନ' (ଜାପାନ), ଏବଂ 'ତୁ ଡେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍' (ତାଇୱାନ୍) ଭଳି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ।
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଗୌରବ (ଢିଙ୍ଗରା, ପ୍ରଯୋଜକ) ଏବଂ କରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହା ଏହି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଦେଖାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କାହାଣୀର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।"
ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ହେଉଛି ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏକ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲା ଅପହରଣର ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
