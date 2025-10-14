'ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ' କ୍ରେଜ; ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ହ୍ରାସ, ମାତ୍ର ଏତିିକି ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମ
ଓଡିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭେଟି । 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ବି 'ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତା ଏହାର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏତିିକି ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 1:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦଶହରା ଅବସରରେ (ଗତ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର)ରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲଜ ପର ଠାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିବା ସହ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରିଲିଜର 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ନିର୍ମାତା ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏତିିକି ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ?
'ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ' ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ହ୍ରାସ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟା ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ବି କେବଳ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ । ଫିଲ୍ମ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖୁସିରେ ନିର୍ମାତା ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସିନେମା ହଲରେ ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ । ସିନେମାରେ ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' କ୍ରେଜ, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଏ ଛୁଇଁଲାଣି କଲେକ୍ସନ
"ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ" କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାଇଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲପାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଧର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ୟାକେଜ ଭରପୁର ରହିଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କମୁନି 'ଚାରିଧାମ' କ୍ରେଜ, 15ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10 କୋଟି ପାଖାପାଖି କଲାଣି ଆୟ
'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି । ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ