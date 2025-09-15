ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଗୀତ 'ଦୁଲଦୁଲି' ରିଲିଜ, ଘାଣ୍ଟିବ ପୂଜା ବଜାର
ଦଶହରାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ଦୁଲଦୁଲି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ପୂଜା ବଜାରକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 12:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ସହ କରିବେ ଧମାକା । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ଭାଙ୍ଗ' ଓ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ଦୁଲଦୁଲି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ରବିବାର 'ଦୁଲଦୁଲି' ଗୀତ ଲିରିକାଲ୍ ଭିଡିଓ ରିିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଏହା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ବିଟ୍, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାଗଳାମି- ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ବର୍ଷର ଡ୍ଯାନ୍ସ ଗୀତ ଆସିଗଲା ।'' ଏହି ଗୀତକୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଗୀଇଛନ୍ତି । ରଂଜନ ନାୟକ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ଏହି ଗୀତରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଜାଇଫୁଲ ଯୋଡ଼ି
'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରେ ଓଡିଆ ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଲିପି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଯୋଡି ଜାଇଫୁଲ, ସାଇଲୋ ରେ, ଫୁଲ ରସିଆ ଭଳି ଅନେକ ଆଲବମ ଗୀତରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଗାୀତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବେ । ଯାହା ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ସେପଟେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୁଣି ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ "ଭିଲେନ"ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ । ଯାହା 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ଖଳାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପୁନୀତ ଓଲିୁଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
