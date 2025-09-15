ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଗୀତ 'ଦୁଲଦୁଲି' ରିଲିଜ, ଘାଣ୍ଟିବ ପୂଜା ବଜାର

ଦଶହରାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ଦୁଲଦୁଲି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ପୂଜା ବଜାରକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ।

CHALLENGE SONG DULDULI RELEASE
CHALLENGE SONG DULDULI RELEASE (song poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 12:18 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ସହ କରିବେ ଧମାକା । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ଭାଙ୍ଗ' ଓ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ଦୁଲଦୁଲି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।

ରବିବାର 'ଦୁଲଦୁଲି' ଗୀତ ଲିରିକାଲ୍ ଭିଡିଓ ରିିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଏହା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ବିଟ୍, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାଗଳାମି- ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ବର୍ଷର ଡ୍ଯାନ୍ସ ଗୀତ ଆସିଗଲା ।'' ଏହି ଗୀତକୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଗୀଇଛନ୍ତି । ରଂଜନ ନାୟକ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ଏହି ଗୀତରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ଇସାରଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରୁ ପାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଜାଇଫୁଲ ଯୋଡ଼ି

'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରେ ଓଡିଆ ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଲିପି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଯୋଡି ଜାଇଫୁଲ, ସାଇଲୋ ରେ, ଫୁଲ ରସିଆ ଭଳି ଅନେକ ଆଲବମ ଗୀତରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଗାୀତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବେ । ଯାହା ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରେ ପୁପିନ୍ଦର-ଲିପିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ଆସିବେ ନଜର

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ସେପଟେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୁଣି ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ "ଭିଲେନ"ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ । ଯାହା 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ଖଳାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପୁନୀତ ଓଲିୁଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIA FILM CHALLENGECHALLENGE SONG DULDULIଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୀତ ଦୁଲଦୁଲିCHALLENGE SONG DULDULI RELEASE

ETV Bharat Logo

