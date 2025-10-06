ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ବାପା ହେଲେ ଅରବାଜ
ଖାନ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ପୁଣି ବାପା ହେଲେ ଅରବାଜ ଖାନ । ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମଦେଲେ ଶୌରା ।
Published : October 6, 2025 at 10:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି । ସଲମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ତଥା ଅଭିନେତା ଅରବାଜ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି । ଅରବାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୌରା ଖାନ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଖାନ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି ।
ପୁଣିଥରେ ବାପା ହେଲେ ଅରବାଜ
2023 ଡିସେମ୍ୱରରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ 2025ରେ ଶୌରା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅରବଜା ଓ ଶୌରା ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୌରା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଖାନ ପରିବାର କିମ୍ବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ସେପଟେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ପି.ଡି. ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ (୫ ଅକ୍ଟୋବର)ରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ବଡ଼ ଭାଇ ଅରହାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାକା ସୋହେଲ ଖାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦମ୍ପତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରିଥିଲେ । ସଲମା ଖାନ, ମଲାଇକା ଆରୋରା, ଆରହାନ ଖାନ, ସୋହିଲ ଖାନ, ଅର୍ପିତା ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଖାନ ପରିବାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହା ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅରହାନ ଖାନ ଅଛନ୍ତି । 19 ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି 2017 ରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ । ଏହା ପରେ ଅରବାଜ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜର୍ଜିଆ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆନିଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଶୌରା ଖାନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରବିନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପାଟନା ଶୁକ୍ଲା'ର ସୁଟିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ଅରବାଜ ଶୌରାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । 2023 ରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଶୌରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
