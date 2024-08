ETV Bharat / entertainment

ବନ୍ଧା ହେଲେ ରାପର୍ ଲିଲ୍ ବେବି, ବିନା ଅନୁମିତିରେ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ - Rapper Lil Baby Arrested

By ETV Bharat Odisha Team

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ କିଲର ମାଇକ

ରାପର ଲିଲ୍ ବେବିଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2022ରେ ଲିଲ୍ ବେବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଲବମ୍ 'Its Only Me' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଶେଷ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, 'ଆଲବମ୍ 80% ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ'।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବନ୍ଧା ହେଲେ ବିଗ ବସ କନ୍ନଡ ଫେମ ତାରକା ସୋନୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୌଡା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ