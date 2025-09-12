'ମୁଁ ସ୍ପଟଲାଇଟରୁ ବାହାରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି': ଅନୁପର୍ଣ୍ଣା ରୟ
ଭେନିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଓରିଜୋଣ୍ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଅନୁପର୍ଣ୍ଣା ରୟ । ସଫଳତା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
By Seema Sinha
Published : September 12, 2025 at 4:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 82ତମ ଭେନିସ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ 'ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଗଟେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍' ପାଇଁ ଓରିଜୋଣ୍ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ହାତଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 31 ବର୍ଷୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅନୁପର୍ଣ୍ଣା ରୟ । ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଦେଶର 5ମ ନିର୍ମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ (ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାୟନ୍, ଅପରାଜିତୋ, 1957), ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦାସଗୁପ୍ତା (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର, ଉତ୍ତରା, 2000), ମୀରା ନାୟାର (ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାୟନ୍, ମନସୁନ୍ ୱେଡିଂ, 2001), ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ତାମହାନେ (ଓରିଜୋଣ୍ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କୋର୍ଟ, 2014) ପରେ ସେ ଉପମହାଦେଶର କେବଳ ପଞ୍ଚମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରୁ ଏକ ଟ୍ରଫି ହାତଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିବା ସହ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚି ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭୌଗୋଳିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।''
ଅନୁପର୍ଣ୍ଣା ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନୁପର୍ଣ୍ଣା 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ପଢ଼ୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ପରେ ଛାଡି ସେ ସମୟରେ 2-3 ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆର ନାରାୟଣପୁର ନାମକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡିଥିଲେ । ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଲେଖକ ହେବେ । ତା’ପରେ ସ୍ନାତକ ପରେ ନିର୍ବାଣ ମାଇତି, ପରେଶ କାମଦାର (ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦକ) ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀରଜ ସହାୟଙ୍କ ପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ସିନେମା ପ୍ରତି ବହୁତ ପରିଚିତି ପାଇଲି । ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାରେ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।
'ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଗଟେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ନବାଗତ ନାଜ ଶେଖ ଏବଂ ସୁମି ବାଘେଲ ଅଭିନୀତ, ଗୀତସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଗେଟେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ହୁଏ ତାହା ଅନୁସରଣ କରେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଭାଂଶୁ ରାୟ, ରୋମିଲ୍ ମୋଦି ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।
ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି କାହାଣୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜୀବାଣୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା । "ମୋ ଜେଜେମାଆ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାବତ ଝିଅ । ମୋ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାବତ ଝିଅ ଉଭୟ ସମାନ ବୟସର ଥିଲେ, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପରିବାର ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖିଛି । ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ । ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରସାୟନ ଦେଖିଛି । ଉଭୟେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ । ମୋ ଜେଜେବାପା ଘର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ମହିଳା ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଏତେ ଖୋଲା । ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘର ଭିତରେ ଏକତା ଥିଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଓରିଜୋଣ୍ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭାଗରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନୂତନ ଧାରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେଉଁଥିରେ ଡେବ୍ୟୁ କାମ, ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଇଣ୍ଡି ଫିଚର୍ସ ଏବଂ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ସିନେମା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ କଳାକୃତିକୁ କୌଣସି "ଲେବଲ୍" ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । "ମୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ମକୁ କେବେବି କୌଣସି ଲେବଲ୍ ଦେଇନାହିଁ କି ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡି କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଏକ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ବରଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପରିଭାଷିତ କରିବି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କାହାଣୀ କହିବାର ଆଗ୍ରହ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିନେମା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ । ମୁଁ କେବଳ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ କାହାଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ସୀମା ବାହାରକୁ, ସଂସ୍କୃତି ବାହାରକୁ, ଭାଷା ବାହାରକୁ ଯିବ । ସର୍ବଦା ଏକ ଭଲ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏକ ଖରାପ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ।''
ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର କୌଣସି ଷ୍ଟାର କିମ୍ବା ଭାରୀ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ବଡ଼ ଆଶା ନଥିଲା, କିମ୍ବା ମୋତେ ଭଲ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନବାଗତ ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ନବାଗତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବ, ଯିଏ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସମାନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ଜଣେ ବଡ଼ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବା ମୋ ମନରେ କେବେ ନଥିଲା । ଜୀବନରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରିବି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭୟ କ'ଣ ? ମୋର ଭୟ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ । ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏହି ମହିଳା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ।"
ରୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆମକୁ ପାୟଲ କପାଡିଆଙ୍କ ଅଲ୍ ୱି ଇମାଜିନ୍ ଆଜ୍ ଲାଇଟ୍ (ଯାହା 77ତମ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରି ଜିତିଥିଲା) ମନେ ପକାଇପାରେ କାରଣ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମୁମ୍ବାଇର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ । ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ପାୟଲ କପାଡିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି । ମୋର ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଟି ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଲେସବିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକାଠି କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ମୋର ଫିଲ୍ମ ଅଲ୍ ୱି ଇମାଜିନ୍... ରିଲିଜ୍ ହେବାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ ହୋଇସାରିଛି । ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରବାସୀ ଗୌଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ, ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରାଥମିକ । ପାୟଲ ଜଣେ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ସେ ବହୁତ ପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅଟିର ଦୁନିଆ କ’ଣ ରାତାରାତି ବଦଳି ଯାଇଛି ? "ହଁ, ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଅନୁରାଗ ସାର୍ ମୋତେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉନାହିଁ; ମୁଁ ସେହି ପରାମର୍ଶ ସହ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ କେବେ ତିଆରି କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭୟ ଅଛି । ମୁଁ ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ପାଉନାହିଁ । ମୁଁ ସମୟ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି ସ୍ପଟଲାଇଟରୁ ବାହାରି କାମ କରିପାରିବି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇପାରିବି। ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବି, ମୁଁ ଆରାମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ଭାବନା ବହୁତ ଭାରୀ; ଏହା ଆଉ ହାଲୁକା ନୁହେଁ ।''
ସେ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାବି ନଥିଲି । ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୋର ଟିମ୍ କୁ କହିଥିଲି ଯେ 'ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ତିଆରି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବକୁ ପଠାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ଆମେ ଏହା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର କଥା । ଯିଏ ମାନବ ଭାବନା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ଧୀର, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଫିଲ୍ମ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଏକ ଧାରା । ମୁଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଫିଲ୍ମ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ।''