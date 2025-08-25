ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ଓ 'କର୍ମ' ର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅନୁପମ । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ
ରବିବାର 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଗୀତ ରିଲିଜର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିସାରିଲାଣି । ଏଥିରେ ଲୋକେ ରିଲ୍ କରିବା ସହ ଗୀତକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୀତ ପୂଜା ବଜାରକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ତା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ସାର୍ଥକ ଏଥିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' କାଷ୍ଟ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 'କର୍ମ' ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବା ସହ ନବାଗତ ଅଭିନେତା ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରୋସନ୍ ବିଶୋଇ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସଜାଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଗେହେଲଟ ଓ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ।
