ETV Bharat / entertainment

'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ-ମନ୍ମୟ-ସନୋଜ-ସାର୍ଥକ ଲଗାଇଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା - MANTRA MUUGDHA FIRST SONG JALSA OUT

'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।

mantra muugdha first song jalsa release
'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ (film psoter)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ଓ 'କର୍ମ' ର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅନୁପମ । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ

ରବିବାର 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଗୀତ ରିଲିଜର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିସାରିଲାଣି । ଏଥିରେ ଲୋକେ ରିଲ୍ କରିବା ସହ ଗୀତକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୀତ ପୂଜା ବଜାରକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ତା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ସାର୍ଥକ ଏଥିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' କାଷ୍ଟ

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 'କର୍ମ' ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବା ସହ ନବାଗତ ଅଭିନେତା ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ': ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ଏମଏମ' ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା, ଏହି ଷ୍ଟାର ଆସିବେ ନଜର

କହିରଖୁଛୁ କି, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରୋସନ୍ ବିଶୋଇ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସଜାଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଗେହେଲଟ ଓ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ଓ 'କର୍ମ' ର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅନୁପମ । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ

ରବିବାର 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଗୀତ ରିଲିଜର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିସାରିଲାଣି । ଏଥିରେ ଲୋକେ ରିଲ୍ କରିବା ସହ ଗୀତକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୀତ ପୂଜା ବଜାରକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ତା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ସାର୍ଥକ ଏଥିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' କାଷ୍ଟ

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 'କର୍ମ' ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବା ସହ ନବାଗତ ଅଭିନେତା ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ': ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ଏମଏମ' ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା, ଏହି ଷ୍ଟାର ଆସିବେ ନଜର

କହିରଖୁଛୁ କି, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରୋସନ୍ ବିଶୋଇ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସଜାଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଗେହେଲଟ ଓ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

ODIA FILM MANTRA MUUGDHAJALSAଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧଜଲସାMANTRA MUUGDHA FIRST SONG JALSA OUT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.