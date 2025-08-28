ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କର୍ମ' ସଫଳତା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଛକି ଶୂନ' ଘୋଷଣା । ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଷଣା କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଅନୁଭବଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ
ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ, ନୂତନ ଆରମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ, ଆମେ ଏକମାତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଛକି ସୁନା' ର ଶୀର୍ଷକ ଗର୍ବର ସହ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛୁ । ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।'' ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ । ତେବେ ବାକି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଉପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ
ସୂଚନା ଥାଉ କି, 'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 'ଚାରିଧାମ'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଶନ ଟିଜର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଯ ଟିଜର ସେୟାର କରି ଅନୁଭବ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, "ଚାରିଧାମ- ଏକ ଯାତ୍ରା ୱିଥଇନ୍" ମୋସନ୍ ଟିଜର ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଗର୍ଜ୍ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅଭିଭୂତ । ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ।ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ।'' ଏହି ମୋଶନ ଟିଜରରେ 'ଚାରିଧାମ' ର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ 'ଚାରିଧାମ'
'ଚାରିଧାମ' ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁାଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଦଶହରାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
