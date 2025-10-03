ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳୁନି ଥିଏଟର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଅପିଲ କଲେ ଅନୁଭବ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଥିଏଟରରୁ ଫିଲ୍ମକୁ ହଟାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ଅନୁଭବ ।

ANUBHAV MOHANTY APPEAL TO CM
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଅପିଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଣ୍ଟା ସଳଖିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିନ୍ନ ଓ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ 'ଅନନ୍ତା' ହେଉ କି 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିନି ବରଂ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହିପରି ଦଶହରା ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହିପରି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଥିଏଟରରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଏନେଇ ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା ଅପିଲ୍ କଲେ ଅନୁଭବ

ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୀ, ଦଶହରା ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତା’ର ସବୁଠାରୁ କଳା ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଥିଏଟରରୁ ହାଉସଫୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଏଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ।'

ଅନୁଭବଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,

ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 26ରେ 'ଚାରିଧାମ' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରାଇବାକୁ କେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ ତାହା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ଛକି ଶୂନ' ଓ 'ରାବଣ'ରେ ନଜର ଆସିବେ ।

ନିକଟରେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ 'ଛକି ଶୂନ' ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେହିପରି 'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି ।

