ଦଶହରାରେ 'ଚାରିଧାମ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଅନୁଭବ, ଅଡିଓ-ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ପରଦାକୁ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଅଡିଓ-ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 25ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ।
Published : September 16, 2025 at 5:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାରିଧାମ (ଏ ଜର୍ନି ୱିଦିନ୍) । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଓ ଗୀତ 'ଚାରିଧାମ', 'କେରକେରା' ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଟ୍ରେଲରକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ରେଲୱେ ଅଡ଼ିଟରିଅମରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
2 ମିନିଟ 28 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର ଆରମ୍ଭରେ ଫାଇଟ ସିନ ସହ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥା । ତୋର ଯଦି ରୋଜଗାର ଥାଆନ୍ତା ନା ତେବେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଦାନାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ । ବାଳୁଙ୍ଗା କୋଉଁଠିକାର । ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ସାଉଥ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଅନୁଭବ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ । ଟ୍ରେଲରରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଶୀ ଭଳି ଚାରିଧାମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶେଷରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଭଗବନାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ସେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ମଣିଷ ରୂପି ଆମ ବାପା ମାଆ । ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଦମଦାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି ତାହା ରିଲିଜ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।
'ଚାରିଧାମ' କାହାଣୀ
ବାପା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଭଲପାଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ବାପା ମାଆ କିଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ସାଜିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଯାଏ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ସେହି ସବୁ ସ୍ତର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତାର ଶାସକ ଦାସ ଓ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହାସହ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ 'ଚାରିଧାମ'ର ନା କାହିଁକି ଧାମ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ବି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ଚାରିଧାମ ର ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁରାଧା ।
ଫିଲ୍ମର ରହିଛି ଏହି ଗୀତ
ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ । ଏଥିସହ କ୍ୟାମେରା କୁଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହିମାଦ୍ରୀ ତନୟା ଦାସ । ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଗୀତକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ଓ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବେଉରା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟଜିତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଇଟମ ନମ୍ବର 'କେରକେରା' ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପୂଜା ବଜାରରେ ବେଶ ଧମାଲ ମଚାଇଲାଣି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା କ୍ୟାମିଓ ରୋଲ କରି ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇଟମ ଗୀତକୁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ନିର୍ମାତା
'କେରକେରା' ଏହି ଆଇଟମ ଗୀତକୁ ନେଇ ବେଶ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ କହିଛି ଏହା ଏକ ମୌଳିକ, ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସିନେମା ହୋଇଥିଲେ ବି ଜଣେ ଖରାପ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାକରାଉଛି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଚେତିତ କରାଇଛି ତାହା ଦେଖାଇଛି । ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଗୀତକୁ ନନେଇ ଚରିତ୍ରର ପରିଭାଷା କୌଣସି କଦର୍ଥ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମର ପୁରାଟିମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଓ ସୁ-ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ମାତାପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ସେହିପରି ପିଲା ମାନେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖୁସି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଫୋଟୋ ଚିତ୍ରର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ।
