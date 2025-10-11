83 ବର୍ଷରେ ବିଗ ବି, ଏମିତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବଲିଉଡ ରୁ ସାଉଥ ତାରକା
ଆଜି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ 83ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଠାରୁ ଫରହାନ ଅଖତର ବିଗ ବି ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 1:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି 83ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ବଲିଉଡ ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ । ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଦିବସରେ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ସମେତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ ବିଗ ବିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାର୍ । ଆପଣଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ କାମନା କରୁଛି, ସାର୍ । ଶୁଭେଚ୍ଛା ।" କହିରଖୁଛୁ କି, କଲ୍କି 2898AD ଫିଲ୍ମରେ, ପ୍ରଭାସ ଭୈରବ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉଭୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ।
ଫରହାନ ଅଖତର ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଠା କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ KBC ସେଟ ରୁ ଅମିତାଭ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅମିତ୍ ଦାଦା । ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କେତେ ଖୁସି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଥିଲା । ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଏକାଠି ସମୟର ସ୍ମୃତି ଶୁଣିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିଲା । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୋ'ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଖୁସି ସର୍ବଦା କାମନା କରନ୍ତୁ । ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରେମ ।"
Many many happy returns of the day for our icon, role model, for everybody @SrBachchan. https://t.co/3NwDIkyggQ pic.twitter.com/c6ZoRgN45b— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 11, 2025
ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏକ୍ସରେ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଆଇକନ୍, ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଚ୍ଚନ ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ଯୋଗ୍ୟ । ଆମେ ଦେଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ । ସର୍ବଦା ଯୁବକ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।"
Wishing the legendary Amitabh Bachchan Ji a very happy birthday!— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 11, 2025
May you be blessed with continued good health, happiness, and many more inspirational years for us all.
I cherish the affectionate relationship I share with Amitabh ji since 1984 when we both became first-time…
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ 'ଡନ୍'ରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ ବନିଗଲେ ବିଗ ବି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖୁସି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବର୍ଷ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ । ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଆମେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅମିତାଭ ଜୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ତାହା ମୁଁ ମନେ ରଖେ। ଏହା ଆମର ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଯେ ସେ ଏବଂ ଜୟା ଜୀ କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନେକ ଥର ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଅମିତାଭ ଜୀ, ଦିନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"
ସେହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବଙ୍ଗଳା, ଜଳସା ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିବା ଅଭିନେତା ବନିଲେ ବିଗ ବି, ଲିଷ୍ଟରେ ଏହି ତାରକା ବି ରହିଲେ ପଛରେ
୮୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଗ୍ ବି ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି । ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ୨ ଏବଂ କଲ୍କି ୨ ଭଳି ସିକ୍ୱେଲରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କକଟେଲ ୨ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ