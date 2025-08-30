ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜେଜେମାଆ କନକରତ୍ନମ୍ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତି ହୋଇଛି । ଶନିବାର ଭୋର ସମୟରେ କୋକାପେଟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 94 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । କନକରତ୍ନମ୍ମା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାଆ ଓ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମାଆ ଅଟନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଉଭୟ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ପରଲୋକରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜେଜେମାଆ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୟସ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କନକରତ୍ନମ୍ମାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ ଘରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଅଲ୍ଲୁ ରାମଲିଙ୍ଗାୟଙ୍କ ୧୦୦ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବସି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶନିବାର (ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ ୩୦) ଅପରାହ୍ନରେ କୋକାପେଟରେ କରାଯିବ । କନକରତ୍ନମ୍ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାମୁଁ ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ସମେତ ମେଗା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଲ୍ଲୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରାମ ଚରଣ ଉଭୟେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବିମାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାମ ଚରଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୈସୁରରେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ଭାଇ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ନାଗା ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଲୁ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି
କନକରତ୍ନମ୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଲ୍ଲୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ