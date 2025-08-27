ETV Bharat / entertainment

ନୂଆ ଘର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ନେଇ ତାତିଲେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, କହିଲେ 'ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କର..'

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘରର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2025 at 10:37 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ନବନିର୍ମିତ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓଟି ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କ 6 ମହଲା ବଙ୍ଗଳାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମୁଖ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ନେଇ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ 'ଗୋପନୀୟତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ' ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ମଙ୍ଗଳବାର, 26 ଅଗଷ୍ଟରେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଘରର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ବିନା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଲିଆ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ସ୍ଥାନ ସୀମିତ । କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଝରକାରୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଘର ସିନ୍ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଅନଲାଇନରେ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ।'

ବିବୃତ୍ତିରେ, ଆଲିଆ ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ବିନା ଅନେକ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରର ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଗୋପନୀୟତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା । ଅନୁମତି ବିନା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା 'ବିଷୟବସ୍ତୁ' ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲଂଘନ । ଏହାକୁ କେବେବି ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।'

ବିବୃତ୍ତିର ଶେଷରେ, ଆଲିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, 'ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମର ଅଜାଣତରେ ତୁମର ଘର ଭିତରର ଏକ ଭିଡିଓକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯିବାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିବ କି ? ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏକ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଅନଲାଇନରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଅ, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ଆମର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଧନ୍ୟବାଦ ।'

କହିରଖୁଛୁ କି, ଆଲିଆ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ନୂତନ ଘର ରାଜ କପୁରଙ୍କ କୃଷ୍ଣା ରାଜ ପ୍ରପୋର୍ଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏହି 6 ମହଲା ବଙ୍ଗଳା ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନାଗରିକତାକୁ ନେଇ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କଲେ ଆଲିଆ

ଆଲିଆଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଲିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର YRFର ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସ ଫିଲ୍ମ 'ଆଲଫା'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର 2'ର ପୋଷ୍ଟ-କ୍ରେଡିଟ୍ ସିନ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଲିଆ ଏବଂ ଶରବରୀଙ୍କ ସହ ବବି ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଥ୍ରୀଲରରେ ନଜର ଆସିବେ । 'ଆଲଫା' ବ୍ୟତୀତ, ଆଲିଆ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର'ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

