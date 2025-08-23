ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ 'ହୈୱାନ'ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁଟିଂର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
18ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଅକ୍ଷୟ-ସୈଫ
ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ହୈୱାନ'ର ସୁଟିଂର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । 3 ଜଣ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଏବଂ ହସି ହସି ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ତିନିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ଫେରିବେ । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁର ମନେ ହେଉଛି । ଅକ୍ଷୟ ହାତରେ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଲେଖାଥିବା ଏକ ସ୍ଲେଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସୈଫ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଅକ୍ଷୟ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ସୈତାନ । କିଛି ଉପରୁ ସନ୍ଥ, କିଛି ଭିତରରୁ ସୈତାନ । ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ 'ହୈୱାନ'ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ପରେ ସୈଫଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଖୁସି । ଆସନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ।' କହିରଖୁଛୁ କି, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ ଏକାଠି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 'ମେ ଖିଲାଡି ତୁ ଅନାରୀ', 'ୟେ ଦିଲଲଗୀ', 'ତୁ ଚୋର ମୈଁ ସିପାହୀ', 'କିମତ' । ଉଭୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୮ରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଟଶନ'ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ଏବେ ଉଭୟ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ।
ଅକ୍ଷୟ ଓ ସୈଫଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ହୈୱାନ' ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ 'ଭୁତ ବଙ୍ଗଳା' ଏବଂ 'ହେରା ଫେରି ୩' ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଫିଲ୍ମ 'ଜୁଏଲ୍ ଥିଫ୍'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ