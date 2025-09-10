ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ବର୍ଥ ଡେ' ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ଅକ୍ଷୟ, କହିଲେ, 'ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ'
ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ମିଟ୍ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ପଚାରିଲେ 'ତୁମେ ମୋତେ ଭଲପାଅ ନା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ।' ଉତ୍ତରରେ ଅକ୍ଷୟ କହିଲେ 'ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ' ।
Published : September 10, 2025 at 12:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ୫୮ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା ବଲିଉଡରେ ୩୪ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ନିଜ ଶୁଭେଚ୍ଚୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ବି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲପାଏ ବୋଲି କହି ସମ୍ୱୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ମସେ ସେୟାର କରି ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ବର୍ଥ ଡେ' ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ଅକ୍ଷୟ
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଅକ୍ଷୟ ଫ୍ୟାନ ଫେଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କାଟିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ସହ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମାସକୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟ୍ୱିଙ୍କଲଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଡାକନ୍ତି । ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପରେ କୁହନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲପାଅ ନା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମଜାଦାର ଭାବେ ଅକ୍ଷୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ଅକ୍ଷୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
'ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ'
ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ପଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଏହା କେବଳ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ନଥିଲା, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଏହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ଆକ୍କିମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ ବହୁତ ଭଲପାଇବା ।''
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି' ୩ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଶଦ ୱସୀଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହରର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା' ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଯୋଡି 'ହୈୱାନ୍' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଯୋଡିକୁ ପୁଣି ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର କମେଡି ସିରିଜ୍ 'ହେରା ଫେରି ୩' ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
