58ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ବାଲୁକା କଳାରେ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଆଜି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ 58ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 11:41 AM IST
ପୁରୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା ଖିଲାଡ଼ି କୁମାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ । 58 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ବି ସେ ନିଜ ଯୌବନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଫିଟନେସ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଏହି ଖାସ୍ ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବାଲୁକା କଳାରେ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଛା
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା କରି ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ୫୮ ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବାଲୁକା କଳାରେ ଖିଲାଡ଼ି ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । ଏଥିସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଶୁଭେଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି, ''
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମି କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମାଟୁଙ୍ଗାର ଡନ୍ ବୋସ୍କୋ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ କରାଟେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ବ୍ୟାଙ୍କକ୍) ଯାଇ ଥାଇ ବକ୍ସିଂ ଶିଖିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋରେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଜଣେ ରୋଷେୟା ଏବଂ ୱେଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ ।
ମଡେଲିଂ ସହ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ
ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଭାରତ ଫେରିଲେ, ସେ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଲମ୍ୱା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଡେଲିଂ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଗଲା । ଏହା ପରେ, ସେ ମଡେଲିଂରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଜୟେଶ ଶେଠଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଏବଂ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ୧୯୯୧ରେ 'ସୌଗନ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଦେଇ ନଥିଲା । ତା'ପରେ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ 'ଖିଲାଡି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଇବା ସହ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ମେହରା, ହେରା ଫେରି, ସିଂହ ଇଜ କିଙ୍ଗ, ଏୟାରଲିପ୍ଟ, ଟୋଏଲେଟ ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି' ୩ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଶଦ ୱସୀଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହରର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା' ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଯୋଡି 'ହୈୱାନ୍' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଯୋଡିକୁ ପୁଣି ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର କମେଡି ସିରିଜ୍ 'ହେରା ଫେରି ୩' ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
