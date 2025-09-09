ETV Bharat / entertainment

ନାମ ବଦଳାଇ ପାଇଲେ ଫେମ୍: 'ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 34 ବର୍ଷ-150ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ..' ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା

ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 9)ରେ 58 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର । ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନେତା ସ୍ପେଶାଲ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏପରି ଏକ ନାମ ଯିଏ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବଲିଉଡରେ ଏକ ନିଜ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅକ୍ଷୟ କେତେବେଳେ ରୋଷେୟା, କେତେବେଳେ ୱେଟର, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ମଡେଲିଂ କରି ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ନିଜର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଫେମ୍ । ତେବେ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଆଜି 58 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ପିଟନେସ୍, କମେଡି ଏବଂ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନର ଖାସ୍ ଅବସରରେ ଭାବୁକ ହୋଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖାସ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜୀବରୁ କାହିଁକି ସାଜିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ?

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ରାଜୀବ ହରି ଓମ୍ ଭାଟିଆ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ନିଜର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସୂଚନା ଥାଉ କି, ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଆଜ'ରେ ରାଜ ବବର, ସ୍ମିତା ପାଟିଲ ଏବଂ କୁମାର ଗୌରବ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କୁମାର ଗୌରବ ନାୟକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଅକ୍ଷୟ ଥିଲା । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ରାଜୀବ ଭାଟିଆରୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଫଳତା ଛୁଇଁଥିଲେ ।

ନାମ ବଦଳାଇ ଫେମ୍ ପାଇଲେ ଅକ୍ଷୟ

ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମି କ୍ୟାରିଅର ଯାତ୍ରା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଜଣେ ରୋଷେୟା ଏବଂ ୱେଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଭାରତ ଫେରିଲେ, ସେ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଲମ୍ୱା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଡେଲିଂ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଗଲା । ଏହା ପରେ, ସେ ମଡେଲିଂରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

ମଡେେଲିଂରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ୧୯୯୨ରେ 'ଖିଲାଡି' ଫିଲ୍ମ ପାଇଲେ, ହୁଏତ ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ । ଏହା ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସସପେନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା । ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏତେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ରାତାରାତି ଜଣେ ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ହୋଇଗଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ 'ଖିଲାଡି କୁମାର' ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ନାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଜଡିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଜନ୍ମଦିନରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଖାସ୍ ପୋଷ୍ଟ

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ । ୫୮ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୩୪ ବର୍ଷ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି । ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେତିକି ମୋର ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ।''

celebs birthday wish on akshay
celebs birthday wish on akshay (instagram)

ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଅକ୍ଷୟ

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲପାଇବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସର୍ବଦା 'ଧନ୍ୟବାଦ' ଜଣାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପଣ । ଭଲପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ।'' ଅକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିଥିବା ରାହୁଲ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ରାହୁଲ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ।"

celebs birthday wish on akshay
celebs birthday wish on akshay (instagram)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 58ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ବାଲୁକା କଳାରେ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

celebs birthday wish on akshay
celebs birthday wish on akshay (instagram)

ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସେପଟେ ଖିଲାଡି କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ, କାଜୋଲ, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଓ ମାନୁଷୀ ଚିଲର ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ତଚାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି' ୩ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଶଦ ୱସୀଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହରର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା' ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଯୋଡି 'ହୈୱାନ୍' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଯୋଡିକୁ ପୁଣି ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର କମେଡି ସିରିଜ୍ 'ହେରା ଫେରି ୩' ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

