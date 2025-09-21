ଅଜେୟ-ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ: କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ

ETV Bharat / entertainment

ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ ନାଥଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଜେୟ । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଅପିଲ କରିବାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା କରିବାର ମହତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ ଅଭିନେତାରୁ ସାଧୁ ସାଜିଥିବା ବବିମିଶ୍ର ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାଥଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଜେୟ (ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ)। ଶୁକ୍ରବାର ଏକାଧିକ ହଲରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାୟୋପିକ । ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ସେବା, ଭଲପାଇବା ,ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ,ସିନେମାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ କିଭଳି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜୀବନରେ ‘ମୁଁ’ ନୁହେଁ ‘ଆମେ’ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସନ୍ୟାସୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସାଧୁ ସାଜିଛନ୍ତି , ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୁର୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ନିସ୍ଵାର୍ଥ ସେବା ପାଇଁ କିଭଳି ରାଜନେତା ଓ ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି।

ପ୍ରେରଣା ଥିଲା "ଦ ମଙ୍କ ହୁ ବିକେମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର"

ଯୋଗୀ ଅଦ୍ୟତନାଥଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କର ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଖାଲି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତନୁ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ "ଦ ମଙ୍କ ହୁ ବିକେମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର" ପୁସ୍ତକର ଆଧାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଫିଲ୍ମ "ଅଜେୟ" (ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ) ।

ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲାର ଶୈଶବ କିପରି କଟିଥିଲା ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କିପରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିଛି ଫିଲ୍ମ । ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ‘ମହାରାଣୀ ସିଜନ-2’ ଏବଂ ‘ଇକ୍କିଶ ତୋପୋଁ କି ସଲାମୀ’ ର ନିର୍ମାତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ ଅଜେୟ (ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ) ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏପରି ଏକ ବାୟୋପିକ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

କେମିତି ଥିଲା ଶାନ୍ତ ହିମାଳୟ ଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୌ ଯାତ୍ରା

ଫିଲ୍ମରେ ଅନନ୍ତ ଜୋଶୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ୟାସୀ ହେବା, 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶା ଯାଉଛି। ଏକ ଶାନ୍ତ ହିମାଳୟ ଗାଁର ଅଜୟ ସିଂହ ବିଷ୍ଟ କିପରି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହେଲେ, ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଭାବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯନ୍ତ କିପରି ଆସିଲେ ତାହା ହିଁ କାହାଣୀର ସାରମର୍ମ । ଆରମ୍ଭରୁ ଦର୍ଶକ ହିମାଳୟର ଶାନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଜୟଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇବା ସହ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖା ଯାଇଛି ।

କିଏ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ କିଏ

ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଜୋଶୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଭୂମୁକାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଭାଇଛନ୍ତି । ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଗୁରୁ ମହନ୍ତ ଅଵୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ପରେଶ ରାୱଲ । ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କାହାଣୀରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଭାବନା ଯୋଡି ପାରିଛି ଯାହା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ବେଶ ମଜବୁତ କରିପାରିଛି । ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବ ସାମ୍ବାଦିକ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତି। ସହାୟକ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।

ଜଣେ ଅଭିନେତାରୁ ସନ୍ୟାସୀ ପାଲଟିିଥିବା ଓଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ବବି ମିଶ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । ଯାହାକୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସିନେମାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟ ହୋଇପାରିବ।

