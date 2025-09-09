ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, AI ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫଟୋକୁ ନେଇ କଲେ ଏହି ଅପିଲ୍
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହେଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ । ସେ ତାଙ୍କ AI ଦ୍ୱାରା ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋର ଅପବ୍ୟବହାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସେ କୋର୍ଟଠାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା
ଆବେଦନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅବାସ୍ତବ ଫଟୋ, ଯାହା କଫି ମଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି, ତାହା କେବେବି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କର ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ AI ଦ୍ୱାରା ଜେନେରେଟେଡ୍ । ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦରେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଚାରପତି ତେଜସ୍ କାରିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜାନୁୁଆରୀ 15, 2026ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ।
ବିନା ଅନୁମତିରେ ମଗ୍, ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସନ୍ଦୀପ ସେଟ୍ଟୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ ନିଜକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟ୍ଟୀ ମଗ୍, ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ବିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ।
କମ୍ପାନୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ
ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ନେସନ୍ ୱେଲ୍ଥ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ଏପରି ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଚେତନ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ୍ ହେରଫେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେଠି କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାୟଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ, ମର୍ଫଡ୍ ଏବଂ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପକୁ ଯୌନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିବ୍ରତକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
'ପୃଥକ-ପୃଥକ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ'
ସେପଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ମମତା ରାଣୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସାରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଦିଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ URL ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଜଷ୍ଟିସ୍ କାରିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ ଏକୀକୃତ ଆଦେଶ ଆଦର୍ଶ ହେବ, ଉଲ୍ଲଂଘନର ପରିସର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ URL ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକିଂ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (BSI) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବ୍ୟାପକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୃଥକ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ଆଦେଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଜାରି କରାଯିବ; ଅନ୍ୟଥା, ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ