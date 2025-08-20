ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିଭି ଶେଷ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେମାର ନୂଆ ମୁହଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ । ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ଭିନ୍ନ ଧାରା, ସ୍କେଲ ଏବଂ କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ 'ଡାକୋଇଟ୍', ଯାହା ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରୀଲର ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'G2 - Goodachari 2' ଆସିବ, ଯାହା ତାଙ୍କର କଲ୍ଟ ସ୍ପାଇ-ଥ୍ରୀଲର ଗୁଡାଚାରିର ସିକ୍ୱେଲ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 1 ମେ 2026 ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାମିକା ଗାବି ନଜର ଆସିବେ ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ସହ, ଆଦିଭି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ । ତାଙ୍କର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭଲ ସିନେମା ଭାଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଡାକୋଇଟ୍ ଏବଂ G2 ସହ, ମୁଁ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସିନେମା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଡାକୋଇଟ୍ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରୀଲର୍ ଯାହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର କାହାଣୀ କହେ, ଯେତେବେଳେ G2 ଏକ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର-ଆଡ୍ଭେଞ୍ଚର୍ ଯାହା ଗୁଡାଚାରୀର ଦୁନିଆକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ । ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଧାରା ଏବଂ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଗଭୀରତା ସହିତ ଭାରତୀୟ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୃଣାଲ ଏବଂ ଭାମିକା ଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏକ ଟିମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଉଭୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଆଉ କାହାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ବିଶ୍ୱକୁ କହିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ।''
