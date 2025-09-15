ମାଆ ହେବେ ସୋନାରିକା ଭଦୋରିଆ, ବେବି ବମ୍ପ ଫ୍ଲଣ୍ଟ୍ କରି ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର
ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାରିକା ଭଦୋରିଆ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବ କୁନି ଅତିଥି । ବେବି ବମ୍ପ ଫ୍ଲଣ୍ଟ୍ କରି ଦେଲେ ସୂଚନା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦେବୋଁ କେ ଦେବ ମହାଦେବ'ରେ 'ମା ପାର୍ବତୀ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାରିକା ଭଦୋରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶ ପରାଶ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 2024 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେବି ବମ୍ପ ସହ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ମାଆ ହେବେ ସୋନାରିକା ଭଦୋରିଆ
ସୋନାରିକା ଭଦୋରିଆ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶ ପରାଶରଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମାତୃତ୍ୱ ଫଟୋସୁଟର ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ।' ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ସୋନାରିକା ଭାଦୋରିଆ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଶାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସୁନ୍ଦର ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ପିତାମାତା ହେବେ
ସୋନାରିକା ଭଦୋରିଆ ୧୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକାଶ ପରାଶରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ପିଲାଟି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ । ସୋନାରିକା ଏବଂ ବିକାଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ, ସୋନାରିକା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରୁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିଭି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ।
ସୋନାରିକାଙ୍କ ଟିଭି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୋନାରିକା ଅନେକ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ’ରେ 'ତୁମ୍ ଦେନା ସାଥ୍ ମେରା', 'ଦେବୋଁ କେ ଦେବ ମହାଦେବ', 'ପୃଥ୍ୱୀ ଭଲ୍ଲଭ- ଇତିହାସ୍ ଭି ରହସ୍ୟା ଭି', 'ଦାସ୍ତାନ୍-ଇ-ମୋହବତ୍ ସଲିମ୍ ଅଙ୍କାଲୀ' ଏବଂ 'ଇଶ୍କ୍ ମେନ୍ ମାର୍ଜୱାନ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସୋନାରିକା ଭଦୋରିଆ 2011 ରେ ସୋ 'ତୁମ୍ ଦେନା ସାଥ୍ ମେରା' ସହ ଟେଲିଭିଜନରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ 'ଦେବୋଁ କେ ଦେବ... ମହାଦେବ'ରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସେ ଯାଦୁଗଡୁ, ସ୍ପିଡୁନୋଡୁ, ଇଡୋ ରାକାମ ଆଡୋ ରାକମ, ସାନ୍ସ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
