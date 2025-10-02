ଓଡ଼ିଆ ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଟଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ୍ ହାୟାତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମାଲା ରୁଜୁ । ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାକୁ ଗଲା ମାମଲା ।
Published : October 2, 2025 at 1:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଡୁଆରେ ଟଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ୍ ହାୟାତି । ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗ । ଫିଲ୍ମ ନଗର ପୋଲିସ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଭିଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି । ସେମାନେ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରକୁଜୁ ହୋଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ସହାୟିକା ଜଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟସ 22 ବର୍ଷ । ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଭିଡଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶେଖପେଟରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟ ଉଡ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଏକ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ରେ ସହାୟିକା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଡିମ୍ପଲ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଯାଇଥିଲା । ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, "ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ, ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ । ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଜଣକ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ଏଥିପାଇଁ ସହାୟିକା ଉପରେ ଉତିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କହିଥିଲେ, 'ମୋର ଚପଲ ତୁମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ । ତୁମେ ମୋ ସହ ଲଢ଼ିବ କି ?' ଯାହା ପରେ ପୀଡିତା ଫିଲ୍ମନଗର ପୋଲିସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତଥାପି, ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗଲ୍ଫ ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଟଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ରବି ତେଜାଙ୍କ ଖିଲାଡି ସହ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ରାମବନମ ସହ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତିଙ୍କୁ ଜଣେ ଫାୟାରବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ