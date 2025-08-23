ETV Bharat / entertainment

'ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି..', ମିଛ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନେଇ ଭଡକିଲେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ଥାନାରେ ଦେଲେ ଏତଲା - RAZA MURAD DEATH RUMOURS

ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ରାଜା ମୁରାଦ । ନିଜ ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ନେଇ ତାତିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ଅଭିନେତା ।

ରାଜା ମୁରାଦଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର
RAZA MURAD DEATH RUMOURS (Photo: IANS/ETV Bharat Odisha)
August 23, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ରାଜା ମୁରାଦ । ନିଜ ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଅଭିନେତା ବିରକ୍ତ ହେବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଥକିପଡିଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଆମ୍ବୋଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମିଥ୍ୟା ଖବର ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଶୁକ୍ରବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ଅଭିନେତା ରାଜା ମୁରାଦ ମୁମ୍ବାଇର ଆମ୍ବୋଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି 'କ୍ଳାନ୍ତ' ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁଜବ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ANI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାଜା ମୁରାଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ 'ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ନକଲି ତାରିଖ' ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜା ମୁରାଦ କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ଲୋକମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି । ସେମାନେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ନକଲି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ।'

ଅଭିନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ସେ ଏହି ଭୁଲ ସୂଚନାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ମୋର ଗଳା, ଜିଭ ଏବଂ ଓଠ ଶୁଖି ଯାଇଛି । ଏହି ମିଥ୍ୟା ଖବର ସବୁଠି ବ୍ୟାପିଛି । ମୋତେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି । ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର କପି ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି ।'

ମୁରାଦ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହା କରିଛି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ବହୁତ ଖରାପ । ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ଶସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ।' ସେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ । ଏହା କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ । ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ । ଏହା ଭୁଲ ଏବଂ ଯିଏ ଏହା କରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।' ମୁରାଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସେମାନେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାମଲାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିବେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।'

କହିରଖୁଛୁ କି, ରାଜା ମୁରାଦ ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ହିନ୍ଦୀ, ଭୋଜପୁରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ତାଙ୍କ ଭାରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଭୟଙ୍କର ଖଳନାୟକ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ଭାଇଚାରାର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ।

