ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆମୀର ଖାନ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଶର୍ମନ ଜୋଶୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ପ୍ରଫେସର ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାରଙ୍କ ପରଲୋକ । ଗତକାଲି(ଅଗଷ୍ଟ 18)ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଥାନେର ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 91 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି 19 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ବଲିଉଡରେ ଶୋକ
ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଅଭିନେତା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', 'ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ' ଏବଂ 'ୟେ ଦିଲ୍ଲାଗୀ' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ 'ୱଗଲେ କି ଦୁନିଆ', 'ମାଝା ହୋଶିଲ ନା', 'ମିସେସ ତେନ୍ଦୁଲକର', 'ଭାରତ କି ଖୋଜ' ଭଳି ଟିଭି ଶୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସେ ସ୍ନାତକ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱାରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଉ ନାହିଁନ୍ତି ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟ, ମାଛ ବିକାଳୀରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଯାତ୍ରା
ତିନି ଖାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ଏଠାରେ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଏଟର, ନାଟକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ । ସେ 1980 ମସିହାରେ ଆକ୍ରୋଶ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର ଆର ରାଜକୁମାର, ଦବଙ୍ଗ 2, ଭୂତନାତ, ଲଗେ ରହୋ ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ପରିଣୀତା, କୟାମତ, ଦାଗ୍ ଦା ଫାୟାର, ରଙ୍ଗିଲା, ଦିଲୱାଲେ, ଆଶିକ୍ ଆୱାରା ଏବଂ ତେଜାବ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ