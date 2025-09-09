ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଖବର କେତେ ସତ
ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ । ତେବେ ଏହି ଖବର କେତେ ସତ । ଜାଣନ୍ତୁ,
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ନିକଟରେ ବଲିଉଡ ଦିଗଜ ଅଭିନେତା ରାଜା ମୁରାଦଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୁଜବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜଲ ନିଜେ ଏହି ଖବରକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ଖବର ଉପରେ କାଜଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
କାଜଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ କେତେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦାବି କରୁଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସେଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କିଛି ଭିତ୍ତିହୀନ ଖବର ପାଇଲି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ବହୁତ ମଜାଦାର କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ।"
କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ସିଙ୍ଘମ" ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କାଜଲଙ୍କ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫୋଲର୍ସ ରହିଛନ୍ତି । କାଜଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୦ରେ, ସେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗୌତମ କିଚଲୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ୧୯ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୨ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ନୀଲ ନାମକ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ମାତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, କାଜଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
