ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିଲେ ଅଭିଜିତ, ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭଜିତ ମଜୁମଦାର । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଭଜିତ ମଜୁମଦାର । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବାରୁ ଆଇସିୟୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ଆଇସିୟୁକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି(ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 25)ରେ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଦୀର୍ଘ 20ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଭିଜିତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗରୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 4ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭଜିତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅଭିଜିତ ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭେଣ୍ଟିଲେସନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପର୍କ୍ୟୁଟେନିୟସ୍ ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି (percutaneous tracheostomy) କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁଗତ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବଭଳି ରହିଛି । ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି MRI କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଫଳାଫଳରୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ସାଧାରଣ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ କାମ କରିଥିଲେ । 1991 ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଆଲବମ ଥିଲା 'ଦକ୍ସି ଗଲା' । 2000 ମସିହାରେ ସେ 'କାଶିଆ କପିଳା' ଫିଲ୍ମ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲରେ ଅନେକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଓ ଆଲବମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ଶୋ'ର ହୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
