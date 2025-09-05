ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କଞ୍ଚା ହଳଦୀ' ଓ 'ଲାଲ ପାନବିବି' ଫେମ୍ ଓଲିଉଡ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଗତ 5ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ସମେତ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ଓଲିଉଡ କଳାକାର
ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ନିଜ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଦାଦାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।''
ସେହିପରି ଗାୟକ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୀତ 'ରେ ମନ' ଗାଇ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେ ମନ- ଏହି ଗୀତଟି ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ସୁନ୍ଦର ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଆମେ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଗୀତଟି ଏବେ 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ।'
ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ଶିକ୍ଷକ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦାଦା । ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ ମୋର ଗୁରୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପରି ସମର୍ଥନ । ଦାଦାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ । ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଗତ 31 ତାରିଖରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 4)ରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା । ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏବେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି । ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ରେନରେ ସୋଡିୟମ୍ କମିଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ