ଜୀବନମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ, ଗାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କହିଲେ 'ଔଷଧ ନୁହେଁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ'

ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନମରଣ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 10:13 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଲିଉଡ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜୀବନମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି ଓ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଅଣୁ ମାଧବ ପଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି ଔଷଧ ନୁହେଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ବୋଲି ଗାୟକ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ । ପୁଣିଥରେ ସଂଗୀତ ଜଗତକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଓ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ସଂଗୀତକୁ ପୁଣି ଶବ୍ଦରେ ସଜାନ୍ତୁ ବୋଲି କାହିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଦାଦା କୌଣସି ରେସ୍ପପନ୍ସ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଟିକେ ରେସ୍ପପନ୍ସ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ କିଭଳି ଭଲ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସଂଗୀତକୁ ନିଜର ସାଧନ ଭାବୁଥିବା ସେଇ ଅନନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଶିର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି । ଔଷଧ ନୁହେଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର । ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ପୁଣି ସେ ଫେରିଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଂଜନ କରନ୍ତୁ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର; ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା
ସେହିପରି ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଅଣୁ ମାଧବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ''ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟିବେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କରିବ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସୁସ୍ଥ; ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର