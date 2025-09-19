ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଅଭିଜିତ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର
ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 10:15 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାର । ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା । ୨୦ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଏନେଇ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯାହା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି ।
ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ନାୟୁବିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଅର୍ଥାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ରେସ୍ପପନ୍ସ କରୁନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏମଆରଆଇ(MRI) କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁରହିଛି ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବବସ୍ଥାରୁ କୌଣସି ଆସିନି । କିନ୍ତୁ ନିମୋନିଆରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲପାଇବା ଏବେ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗରୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 4ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଥିଲେ, ଅଭିଜିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖବର ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ କଳାକାର ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଆସୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ କହିଥିଲେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନିଆଯିବ ।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ କାମ କରିଥିଲେ । 1991 ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଆଲବମ ଥିଲା 'ଦକ୍ସି ଗଲା' । 2000 ମସିହାରେ ସେ 'କାଶିଆ କପିଳା' ଫିଲ୍ମ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲରେ ଅନେକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଓ ଆଲବମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ଶୋ'ର ହୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
