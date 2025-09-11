ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ; ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଦୀପଦାନ, ଗୁଜବ ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ
ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ସେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଦାନ କଲେ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଜୀବନ ମରଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ସେପଟେ ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 11)ରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ସେ ଆଜି 54 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାକାରରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଲିଉଡ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୀପଦାନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଓଲିଉଡସ କଳାକାରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅଭିଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏତିସହ ଅନେକ ମହା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଶୀତମ ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା, ଜୁବଲି ସୁନ୍ଦରାୟ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୁବୁନ ସମେତ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଯିଏ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଳକାର । ଏଥିସହ ସେ କୋମାରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ଓ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ।
ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଶ୍ରୀତମ
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ । ପାର୍ବଣ ମାସରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡେ । ଭଲ ସିନେମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତ ନେଇ ବେଶ ଖୋଜା ପଡିଥାନ୍ତି । ଆଜି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ କଳାକାର ମିସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପଦାନ କରିଛୁ । ତାଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛୁ ।''
'ଗୁଜବ ଖବର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁନି'
ଏଥିସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି । ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ବା କଲ୍ ଆସୁଛି । ତାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି । ଏଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଦୟାକରି ଏଭଳି ଗୁଜବ ଖବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁନି । ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ।
'ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରନ୍ତୁ'
ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୁବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି, ''ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ । ପୁଣି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ କରନ୍ତୁ ।'' ସେହିପରି ପ୍ରଯୋଜକ ଜୁବଲି ସୁନ୍ଦରାୟ କହିଛନ୍ତି, ''1994-95ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି ତାହା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ । ସେ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ।''
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅବସ୍ତା ଗରୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 4ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଥିଲେ, ଅଭିଜିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ କଳାକାର ସମେତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏମ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ''ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ ଅଛି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ।''
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଭିଜିତ ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ସାରା ଓଡିଶା ଦାଦା ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ସବୁ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟର ଦାଦା । ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତ ଜଗତରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତ ଜଗତର ବାଦଶାହା । ଭଜନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଆଉ ଆଇଟମ ନମ୍ବର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲୋଡି ସବୁ ବର୍ଗର ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ଏଥିସହ ସେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ । ଦଶହରାରେ ତାଙ୍କ ମେଲୋଡି ଗୀତ ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରେ ମତୁଆଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ । ସେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
