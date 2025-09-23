ETV Bharat / entertainment

71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର; ଏମାନେ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ, କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ଆଜି 71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ । 'ପୁଷ୍କରା' ସମେତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇବେ ପୁରସ୍କାର ।

71ST NATIONAL FILM AWARDS 2023
71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର 2023 (Etv Bharat)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୩ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ଅନେକ ତାରକା ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ର ନାଁ ରହିଛି । ।ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଉତ୍କଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୟୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା' ସମେତ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ଓ 'ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଗାଁ' ନାଁ ବ୍ୟତୀତ ଓଡିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ । ସେହିପରି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ଏଥିସହ ସାଉଥ ତାରକା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ?

ଆଜି, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୨୦୨୩ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ, ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବେ । ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଜେତାମାନେ ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 'ପୁଷ୍କରା'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ସେହିପରି 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ଓ 'ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଗାଁ' ନାଁ ବି ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ (non feature film, special mention)ରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଗାଁ' (non feature film, best biographical/ historical reconstruction/complication film) ପାଇଁ ପାଇବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।

ଶାହାରୁଖ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର

ସେହିପରି 'ଜବାନ' ପାଇଁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ '12th ଫେଲ୍' ପାଇଁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । 'ମିସେସ ଚାଟାର୍ଜୀ ଭର୍ସେସ ନରୱେ' ପାଇଁ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ । '12th ଫେଲ୍' ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ପାଇଁ ସୁଦୀପ୍ତୋ ସେନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହି ସମୟରେ, ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।

71ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତାଲିକା:

  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା- ଶାହରୁଖ ଖାନ (ଜବାନ) ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି (୧୨th ଫେଲ୍)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ- ୧୨th ଫେଲ୍ ଓ ପୁଷ୍କରା (ଓଡ଼ିଆ)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି- ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା- ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନର୍- ସାମ ବାହାଦୁର
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଡିଜାଇନ୍- ଆନିମଲ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା- ଜବାନ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଗାୟକ- ବେବି
  • ସ୍ପେଶାଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ- ଆନିମଲ (ପୁନଃ ରେକର୍ଡିଂ ମିକ୍ସର)
  • ଏମ ଆର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର- ଭଗବନ୍ତ କେଶରୀ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ- ଉତ୍ପଳ ଦତ୍ତ (ଆସାମ)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଜରାଟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର- ଭାସ୍

ନନ୍-ଫିଚର ଫିଲ୍ମ

  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର- ନେକାଲ: କ୍ରନିକଲ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ୟାଡି ମ୍ୟାନ୍ (ମାଲୟାଲମ୍), ଦ ସି ଆଣ୍ଡ୍ ସେଭେନ୍ ଭିଲେଜେସ୍ (ଓଡ଼ିଆ)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ- ସନଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଭର୍ସନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ୱନ୍ସ ଟୁ ନୋ (କନ୍ନଡ)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ- ଉତ୍ପଳ ଦତ୍ତ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ- ସନଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଭର୍ସନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ୱନ୍ସ ଟୁ ନୋ (କନ୍ନଡ)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା (ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର) ହିନ୍ଦୀ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା (ମୁଭି ଫୋକସ୍) ଇଂରାଜୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

