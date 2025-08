ETV Bharat / entertainment

71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର; ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ହିମାଂଶୁ, 'ଭୁଲିହେବନି ଅନୁଭୂତି' କହିଲେ ସବ୍ୟ

Published : August 2, 2025 at 12:52 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗର୍ବ । ଚଳିତ ଥର 71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 3ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ । ଗତକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 1)ରେ 71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 'ପୁଷ୍କରା', 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ଓ 'ମୋ ବୋଉ-ମୋ ଗାଁ' ନାଁ ବି ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 'ପୁଷ୍କରା' ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିବା ବେଳେ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ (non feature film, special mention) ଏବଂ 'ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଗାଁ' (non feature film, best biographical/ historical reconstruction/complication film) ପାଇଁ ପାଇବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ ।

SABYASACHI MISHRA ON NATIONAL AWARD (ETV Bharat Odisha)

ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା