'ତୁମ୍ବାଡ'କୁ 7 ବର୍ଷ: ଭାବୁକ ହେଲେ ସୋହମ ଶାହ, ସିକ୍ୱେଲ କଲେ ଘୋଷଣା
'ତୁମ୍ବାଡ' ରିଲିଜର 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ, ଅଭିନେତା ସୋହମ ଶାହ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ତୁମ୍ବାଡ' ରିଲିଜର 7ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ୨୦୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି । ଅଭିନେତା ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସୋହମ ଶାହ ୧୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତୁମ୍ବାଡ' ୭ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ରବିବାର ଦିନ, ସୋହମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂର କିଛି BTS ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ଦିନ, ସୋହମ ଶାହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ସେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂର କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସୋହମ୍ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏଥିରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଅଗଣିତ ବିଫଳତା ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ରକ୍ତ, ଝାଳ, ଲୁହ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ତୁମ୍ବାଡ୍ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଗଲା ।"
ସୋହମ୍ 'ତୁମ୍ବାଡ୍' ସିକ୍ୱେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତୁମ୍ବାଡ୍ ର 7ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଆମେ 'ତୁମ୍ବାଡ୍ 2' ସହ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ, ସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା ନେଇ ଫେରୁଛୁ । ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ନବୀକରଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତୁମ୍ବାଡ୍ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ତାହା ତୁମ୍ବାଡ୍, ଆମର ପରିବାର, ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ । ଏହା ଅତୀତ ପାଇଁ ଯାହା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"
ଏହି କାହାଣୀଟି ଭାରତୀୟ ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ଦେବତା, ସୁନା ଏବଂ ମାନବ ଇଚ୍ଛାର ଲୋଭର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଏହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜା ଗାଁ କେବଳ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ କ୍ଷୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଗତ ବର୍ଷ, "ତୁମ୍ବାଡ" ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଫେରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ୨୦୧୮ରେ ଧୀର ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୪ରେ ପୁଣି ରିଲିଜ ହେବା ସହ ଧମାକା କରିଥିଲା । ସୋହମ୍ ଶାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର, ସୋହମ୍ ଶାହ ଫିଲ୍ମସ୍, ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଗଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ "ତୁମ୍ବାଡ ୨" ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ।
