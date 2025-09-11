54 ବର୍ଷରେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ୍ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, 3 ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରା, 700 ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା
1991ରେ 'ଦସ୍କି ଗଲା' ସହ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଡେବ୍ୟୁ । ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ ଅବା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଲିଉଡ ହେଉ ଅବା ଆଲବମ୍ ସବୁଥିରେ ମାହିର ଓଡି଼ଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 'ଦାଦା' ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 'ଦାଦା', ଯିଏ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଛାପ । ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ ଅବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଆ, ଫିଲ୍ମ ହେଉ କି ଆଲବମ୍ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ବିମୋହିତ ଶ୍ରୋତା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଲଗାଇଥାଏ ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ୍ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଭାବେ ବି ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁନ୍ତି ଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଯିଏ ନିଜର 30 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିଅରରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଆଉ ଅନେକ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ଆଜି ତାଙ୍କର 54ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଖାସ୍ ଅବସରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅକୁହା କଥା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ....
- ପେଶାରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ନିଶା ସଙ୍ଗୀତ
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପେଶାରେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ । ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ି ଥିଲେ । ପରେ ପାଠପଢା ସାରିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପେଶା ଥିଲା ଶିକ୍ଷକତା ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତରେ । ପରେ ଏହି ନିଶା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଲା । ସେ ଜଣେ ସ୍ୱ-ଶିକ୍ଷିତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 1991 ମସିହାରେ 'ଦସ୍କି ଗଲା' ସହ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଯାହା ପରେ ସେ 1996 ମସିହାରେ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ବୋଲି ମନେ କରି ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ୱଲପୁରରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ।
- ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ 30ବର୍ଷ ଧରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ । କାଶିଆ କପିଲା (2000)ରେ ରିଲିଜ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଯାହା ହିଟ୍ ହେବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । (2004)ରେ ରଖିବ ଯଦି ସେ ମାରିବ କିଏ, ମୋ ସୁନା ପୁଅ (2007), ତୋ ବିନା ଭାଲା ଲାଗେନା (2008), ତୋ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ (2009), ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ (2012), ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା (2012), ଡାହା ବାଲୁଙ୍ଗା (2013), ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ (2016), ରିବନ୍ ଫିତା (2017), ଆପଣ ମନେ ଖୁସି ତ (2023) ଓ ଅନନ୍ତା (2025) ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିଜିତ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ।
- ସେ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ଗଢିଛନ୍ତି କ୍ୟାରିଅର
ଅଭିଜିତ ନିଜ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ଗୀତ ଲେଖକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ । ଭଜନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଆଉ ଆଇଟମ ନମ୍ବର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲୋଡି ସବୁ ବର୍ଗର ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ।ଏଥିସହ ସେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିକା । ବହୁ ସଂଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ଜଜ୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପିକା ଭାବରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି । "ଅନ୍ତାକର୍ଶିରୀ", "ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସହ ମେଲୋଡି ନାଇଟ୍", "ଲକଡାଉନ୍ ଅନ୍ତାକର୍ଶିରୀ" ଏବଂ "ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାରାତ୍" ଭଳି ଶୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଫିଲ୍ମ "ଅନନ୍ତା"ରେ ନିଜ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଭିନୀତ "ଆମ ଗାଁ ପୁଅ ଅନନ୍ତା.." ଗୀତଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ବି କ୍ୟାରିଅର ଗଢିଛନ୍ତି ।
'ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମୋ ଗଡ଼ ଫାଦର': ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପଛରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ହାତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି । ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ । ସେ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମୋ ଗଡ଼ ଫାଦର । ତାଙ୍କୁ ମୁ କାକୁ ବୋଲି ଡାକେ । ମୋ ବାବା ମୋହିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ଗୀତିକାର) ଙ୍କ ସହ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପଡୋଶୀ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''9ମ କ୍ଲାସରୁ ହିଁ ସେ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ମୋ ସଂଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ରୁ ହିଁ ସେ ମୋ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । 'ଜଗୁ ଅଟୋ ବାଲା'ରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛି । ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଗାଇଛି । ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛି ।''
'ସଂଗୀତ ଜଗତର ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନାୟକ ଅଭଜିତ': ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦେଶକ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଉଦୀୟମାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ତାର ହସ ହସ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରେ । ତୃଣମୂଳର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଟିଏ । ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସଂଗୀତ ହକଦାର ଜଣେ ସଫଳ ତାରକା ସିଏ । ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ । ସେ ପୁଣି ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନାୟକ ସାଜି ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ ।''
'ସେ ଜଣେ ସଫଳ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ': ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ ଖୁସି ମୁଜାଜର, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବର ପିଲା । ସଫଳ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସଂଗୀତକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଗବେଷଣା କରେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଗୀତ ସେ ଲେଖିପାରେ । ତାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ମୋ ସହ କାମ କରିଥିବା ସବୁ ହିଟ । ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ତଥା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା 'ଅନନ୍ତା' ଚଳଚିତ୍ରର ୬ ଟି ଯାକ ସେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ୬ ମାସର ଗବେଷଣା ପରେ ସେ ପୁରା ଫିଲ୍ମର ଗିତାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି । ନୀଳମଣି ଲରି ଗୀତ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଏକ ଧାରାର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି । ମୋ ଆଗାମୀ ଚଳଚିତ୍ରରେ ବି ସେ ହିଁ କାମ କରିବେ ତେଣୁ ତା ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କେବେ ମିଳିବନି । ମୋର ଆଶା ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସି ପୁଣି ମୋ ସିନେମାରେ କାମ କରିବେ । ଜଣେ ଭଲ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବାପନ୍ନ ମଣିଷକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।''
'ମୋ ଜୀବନରେ ଦାଦାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନେକ': ପୁପିନ୍ଦର
ସେହିପରି ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଦାଦା ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିନ୍ତୁ ।''
'ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବେ ବିଦେଶରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଛାପ': ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ସହ ମୋର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଉଭୟ ମିଶିକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଦୁହିଁ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡି ବିଦେଶରେ ବି ହିଟ୍ । ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବରେ ବିଦେଶରେ ପରଫର୍ମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି । 7ଟି ଦେଶ (ଦୁବାଇ, ବାହାରିନ) ଭଳି ଦେଶରେ ପ୍ରଭାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।
'ଅଭିଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ': ଶ୍ରୀତମ ଦାସ
ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ । ପାର୍ବଣ ମାସରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡେ । ଭଲ ସିନେମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତ ନେଇ ବେଶ ଖୋଜା ପଡିଥାନ୍ତି । ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ।''
'ଅଭିଜିତ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ' : ଜୁବଲି ସୁନ୍ଦରାୟ
ସେହିପରି ପ୍ରଯୋଜକ ଜୁବଲି ସୁନ୍ଦରାୟ କହିଛନ୍ତି, ''1994-95ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି ତାହା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ । ସେ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ।''
ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଗାୟକ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗରୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 4ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଥିଲେ, ଅଭିଜିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ କଳାକାର ସମେତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏତିସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଓଲିଉଡ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ଫେରି ହିଟ୍ ଗୀତ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
