ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ, ଅତି ସହଜରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଓ ଶାନ୍ତି କାମ ହେଉଛି ଶୋଇବା । ଯଦି କୁହାଯାଏ କି, ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିହେବେ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଖୁସି ଖବର ଆଉ କ'ଣ ? ଆପଣ କେବ ଶୋଇ ଶୋଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ହେଖିଛନ୍ତି କି ? ହଁ, ଏହି ସ୍ବପ୍ନ ଏବେ ସତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଗଦି ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ।
ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଗଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ Wakefit ଏହାର "ସ୍ଲିପିଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍"ର 5ମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାସହ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗଦି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ପାନୀ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବ ।
କେତେ ରୋଜଗାର ହେବ ?
Wakefit କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, "ସ୍ଲିପିଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍" ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟର୍ନମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ ଶୋଇବେ, ଭଲ ନିଦ ଓ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେବେ Wakefit କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ସିଜିନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଇଣ୍ଟନ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ପୁଣେର ପୂଜା ମାଧବ ବାହ୍ବଲ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଶୋଇ ଶୋଇ 9.1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
- ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ Wakefit Sleep Internship ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ପରେ Apply Now ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଏହି ରୋଲ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ।
- ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ 'ସ୍ଲିପିଂ ସ୍କିଲ'କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
Wakefit କହିଛି ଯେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ, ଗଦି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ଓ ଶୋଇବାରେ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାସହ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ବିଶେଷ କରି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇବାରେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଓ ଆରାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ।
Wakefit ଏହି ସ୍ଲିପିଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଇଣ୍ଟରସିପ୍ । ଯଦି ଆପଣ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ୍ରା ସହିତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।