ବିଦେଶୀ ଔଷଧ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍, ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ?

ବିଦେଶୀ ଔଷଧ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ନଥିବା କହିଲେ ନାଟକୋ ଫାର୍ମା ସିଇଓ ରାଜୀବ ନନ୍ନାପାନେନି ।

US TRADE TARIFF
US TRADE TARIFF (ETV Bharat Odisha)
Published : September 27, 2025 at 5:33 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଦେଶୀ ଔଷଧ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ? ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନାଟକୋ ଫାର୍ମାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସିଇଓ ରାଜୀବ ନନ୍ନାପାନେନି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ,କାରଣ 92% ଭାରତୀୟ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରେ । "

ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ:

ରାଜୀବ ନନ୍ନାପାନେନି କହିଛନ୍ତି,"ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧାରା ଚାଲିଛି। ଯାହା ଏବେ ଆମେରିକା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କରୁ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧର ରପ୍ତାନି ଅଧିକ । ଆମେରିକା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କପଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ । ତଥାପି ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। "

US TRADE TARIFF
US TRADE TARIFF (ETV Bharat Odisha)

ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ,କାରଣ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ଅଛି । ଭାରତରୁ ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟ । ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ? ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି । ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିବେଶରେ, କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ନିବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ।

ନୂତନ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା H-1B ଭିସା ଉପରେ $1,00,000 ଫି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର 50% ଆମେରିକା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ବଜାରରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏବେ ବି ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ । ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରତି ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସାର । ଯଦିଓ ଋଷ ଏବଂ ଚୀନରେ ଆମର କିଛି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମେରିକା ପରି ବଡ଼ ବଜାର ନୁହଁନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଆଗକୁ ଯିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ନୂତନ ବଜାରରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ଅଣ-ଆମେରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ସମାନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ନାନ୍ନାପାନେନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ମଡେଲ୍ ହେଉଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରପ୍ତାନି କରିବା। ଯଦି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନହୋଇପାରେ। ଆମକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ମଡେଲ୍ ଯାହା କାମ କରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ନାଟକୋ ଫାର୍ମା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଡକକ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଅଂଶ କିଣିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। ଆମେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ କାନାଡାରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ । ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ରଣନୀତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ନରଖୁ, ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚାଲୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ କିଛି ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ, ଏକ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ।

