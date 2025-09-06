ETV Bharat / business

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟାର ଖୁସି ଖବର: 1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହେବ କାର

ଭାରତୀୟ କାର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଜିଏସଟି ଦରରେ ହ୍ରାସ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାରରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ରିହାତି ମିଳିବ ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟାର ଖୁସି ଖବର
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟାର ଖୁସି ଖବର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 9:24 PM IST

1 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତୀୟ କାର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଜିଏସଟି ଦରରେ ହ୍ରାସ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଟାଟା । ପାଖାପାଖି 65000ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦେବ କମ୍ପାନୀ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା କେଉଁ କାରରେ କେତେ ମିଳିବ ରିହାତି ।

କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ କାର?

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ କାରର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ ।

  • ଛୋଟ କାର ଟିଆଗୋ- 75000 ଟଙ୍କା
  • ଟିଗୋର- 80 ହଜାର
  • ଅଲ୍ଟୋ- 1.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
  • କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି ପଞ୍ଚ- 85000ଟଙ୍କା
  • ନେକ୍ସନ- 1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
  • ମିଡ୍ ସାଇଜ ମଡ଼େଲ କର୍ଭ- 65000 ଟଙ୍କା
  • ପ୍ରିମିଅମ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ମଡ଼େଲ ହାରିଅର - 1.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
  • ପ୍ରିମିଅମ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ମଡ଼େଲ ସଫାରୀ- 1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ:

ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜିଏସଟି ଦରରେ ଆସିଥିବା ଲାଭକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟୁ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କାର କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ।”

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ନିଜର ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ । ଏହା ଶସ୍ତା ହେବା ଦ୍ବାରା କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା କମ୍ ବଜେଟ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର କିଣିପାରିବେ । ଏବଂ ଦେଶରେ ପରିବହନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ନୂତନ ମୁଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ:

ନୁଆ ଜିଏସଟି ଦର ଅନୁଯାୟୀ,

1200 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଏଲପିଜି ଓ ସିଏନଜି ଗାଡ଼ି ତଥା 1500 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି(4000 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ) ଗାଡ଼ି ଉପରେ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବ । ସେହିପରି 1200 ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଓ 4000 ମିମିରୁ ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହନ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

GST 2.0:ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ 5%କୁ ହ୍ରାସ; କ୍ଷୀର, ପନିର, ପାଉଁରୁଟି ଏବେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ

GST ସଂସ୍କାରକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାଗତ, ଏମିତି କହିଲେ ବିରୋଧୀ

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରୁ ବୋଝ କମ୍ କରିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ଅଟୋ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବିଶ୍ବାସ ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବଢାଇବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

TATA MOTORINDIAN AUTO MARKETAUTOMOTIVE SECTOR TAX CHANGESTIAGO TIGOR ALTROZ PUNCHTATA MOTORS PRICE CUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.