ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟାର ଖୁସି ଖବର: 1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହେବ କାର

ଭାରତୀୟ କାର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଜିଏସଟି ଦରରେ ହ୍ରାସ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାରରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ରିହାତି ମିଳିବ ।
Published : September 6, 2025 at 9:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତୀୟ କାର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଜିଏସଟି ଦରରେ ହ୍ରାସ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଟାଟା । ପାଖାପାଖି 65000ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦେବ କମ୍ପାନୀ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା କେଉଁ କାରରେ କେତେ ମିଳିବ ରିହାତି ।
କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ କାର?
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ କାରର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ ।
- ଛୋଟ କାର ଟିଆଗୋ- 75000 ଟଙ୍କା
- ଟିଗୋର- 80 ହଜାର
- ଅଲ୍ଟୋ- 1.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି ପଞ୍ଚ- 85000ଟଙ୍କା
- ନେକ୍ସନ- 1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- ମିଡ୍ ସାଇଜ ମଡ଼େଲ କର୍ଭ- 65000 ଟଙ୍କା
- ପ୍ରିମିଅମ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ମଡ଼େଲ ହାରିଅର - 1.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- ପ୍ରିମିଅମ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ମଡ଼େଲ ସଫାରୀ- 1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ:
ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜିଏସଟି ଦରରେ ଆସିଥିବା ଲାଭକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟୁ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କାର କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ।”
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ନିଜର ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ । ଏହା ଶସ୍ତା ହେବା ଦ୍ବାରା କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା କମ୍ ବଜେଟ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର କିଣିପାରିବେ । ଏବଂ ଦେଶରେ ପରିବହନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ନୂତନ ମୁଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ:
ନୁଆ ଜିଏସଟି ଦର ଅନୁଯାୟୀ,
1200 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଏଲପିଜି ଓ ସିଏନଜି ଗାଡ଼ି ତଥା 1500 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି(4000 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ) ଗାଡ଼ି ଉପରେ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବ । ସେହିପରି 1200 ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଓ 4000 ମିମିରୁ ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହନ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
GST 2.0:ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ 5%କୁ ହ୍ରାସ; କ୍ଷୀର, ପନିର, ପାଉଁରୁଟି ଏବେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରୁ ବୋଝ କମ୍ କରିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ଅଟୋ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବିଶ୍ବାସ ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବଢାଇବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ