ବଢୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଚାହିଦା, କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ
Published : October 4, 2025 at 7:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନର ଯୁଗ, ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବଟମ କ୍ଲିକ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି କେଇ ମନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି । ନିତ୍ୟ ବ୍ଯବହାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ, ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ, ମେକଅପ, ଇଲୋକ୍ଟ୍ରେନିକ ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ । ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ହାତପାହାନ୍ତାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଯଦି କୌଣସି ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଆସିଲା ତେବେ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗନ । ଫଳରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସପିଂ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ବସି ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏନେଇ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ।
ଅନଲାଇନ ସପିଂ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ:
ଅନଲାଇନ ସପିଂ ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି:
ସାଧାରଣତଋ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାରେ କିଣୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କିଣିଲେ କମ୍ ଦରରେ ମିଳିଥାଏ । ଏଥି ସହ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଣିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଅର୍ଡର ପରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ।ଏତିସହ ପୂଜା ସମୟରେ ଅଫର୍ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ଅନଲାଇନ ସପିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ସେଲିଂ ପାଇଁ 15 ରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ରହୁଛି ,ଯାହାର ଲାଭ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଅଫଲାଇଲରେ 100 ଟଙ୍କା ଥାଏ ଅନଲାଇନ ରେ ତାର ଦାମ 60 ରୁ 70 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଲୋକେ ଅନଲାଇନ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଶୋକ ନଗର ସ୍ଥିତ Duke ସୋରୁମ ମାଲିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ଆମ ପାଇଁ ଅନଲାଇନଟା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏଥି ପାଇଁ ଆମ ବିଜନେସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସେମାନେ କେମିତି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ । ଯେଉଁ ଅଫର ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ଏଥି ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର । କାହିଁକିନା ଏହା ଦ୍ବାର ଆମ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି । ଅନଲାଇନ ଦ୍ବାରା ଲୋକାଲ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ ? ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆଗକୁ ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସିବ । ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଲ 30 ପ୍ରତିଶତ କିମିଛି । ଅନଲାଇନ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଉଛି । "
ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, " ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଡ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି । କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ 15 ଦିନରେ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି କିଣୁଛୁ ତେବେ ଖରାପ ହେଲେ ଆସି ଫେରାଇ ପାରିବୁ । ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛି । "
Ekart କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ସୋନୁ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, " ପୂଜା ବଜାର ପାଇଁ ବିଗ୍ବିଲିୟ ସେଲ କରହୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର । ଇଲୋକ୍ଟ୍ରିନିସ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି । ଫୋନ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ ଉପରେ 25ରୁ 20 ହଜାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲାଠୁ ସେଲ୍ ବଢିଛି । ଦୋକାନୀ ମାନେ ବି ଅର୍ଡ କରି ସେଲ କରୁଛନ୍ତି । ଅଲନାଇନରୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଅଧିକ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ପୂଜା ବଜାର ଯୋଗୁଁ ସେଲ ବଢିଛି ଏଥର । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର