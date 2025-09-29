ଶିରିଶ ମୁର୍ମୁ RBI ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI) କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ । ଏମ୍. ରାଜେଶ୍ବର ରାଓଙ୍କ ଅବସର ପରେ ନେବେ ଦାୟିତ୍ବ ।
Published : September 29, 2025 at 4:51 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 5:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସରକାର ଆରବିଆଇର ନୂତନ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଇଡି) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ 9 ଅକ୍ଟୋବର, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମୁର୍ମ, ଏମ୍. ରାଜେଶ୍ବର ରାଓଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
🚨 Breaking: Shirish Chandra Murmu has been appointed as a Deputy Governor of RBI for a 3-year term, effective October 9, 2025.#RBI #shirish #RBIgovernor pic.twitter.com/EWf7UUYqAm— Infra & Markets Insight (@InfraMarket_In) September 29, 2025
ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ କିଏ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବିଆଇରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଇଡି) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିୟାମକ ମାମଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ଆରବିଆଇରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ନୀତି, ଆର୍ଥିକ ତଦାରଖ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଆରବିଆଇର ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଦ୍ରା ନୀତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ତଦାରଖ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଦେୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବଜାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। RBI ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ…— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) September 29, 2025
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
RBIର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। RBI ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି।"
ନୂତନ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ତଦାରଖ, ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, RBIର ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଦଳ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, RBI ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ- CRR ହ୍ରାସ କରିବା ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ହାର ହ୍ରାସ, ଡଲାର ଗତିବିଧି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନୂତନ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ନୀତିର ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ତଦାରଖ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ବଜାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
