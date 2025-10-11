ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ?
ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ? ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାମିଲ, ମାସିକ ପାଇବେ 1000ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ।
Published : October 11, 2025 at 5:25 PM IST
Atal Pension Yojana ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (Atal Pension Yojana) ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ଅବସର ପରେ ₹1,000 ରୁ ₹5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପେନସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (PFRDA) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ।
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା କ’ଣ ?
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନିୟମିତ ପେନସନ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ପେନସନ ରାଶି ପାଆନ୍ତି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଅର୍ଥାତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରିମାଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ।
ମାସିକ 5,000 ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ?
- ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ ବୟସରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ମାସିକ ନିବେଶ ସେତେ କମ୍ ହେବ।
- ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹210 ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹376 ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹577 ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ₹1,454 ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଏହା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹5,000 ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଏ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ?
- 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପେନସନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କରଦାତାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି।
- ଯଦି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପେନସନ ପରିମାଣ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଉଭୟ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମା ରାଶି ନୋମିନିଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ।
ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କିପରି ଯୋଡିବେ?
- ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ନୋମିନି ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ।
- ତା'ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମ୍ମତ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାଟି ଦିଆଯିବ ।
ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
- ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- “ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା” କିମ୍ବା “APY” ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ପେନସନ୍ ରାଶି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
- ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାଟି ନିଆଯିବ।
- ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା କେବଳ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଛୋଟ ନିବେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟର ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରେ-ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ଇଟିଭି ଭାରତ