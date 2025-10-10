ବନ୍ଦ ରହିବ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ଏହି ଦିନ କରିପାରିବେନି Online ପେମେଣ୍ଟ
କିଛି ସମୟ UPI ସେବା ବନ୍ଦ କରିବ SBI । କିଛି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସେବା ।
Published : October 10, 2025 at 6:43 PM IST
SBI UPI Services ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର UPI ସେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସିଡ୍ୟୁଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ (Scheduled Maintenance) ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରୁଛି ।
ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା:
ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ(SBI)ର କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ । ତେବେ ଏହା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ । କିଛି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ(SBI) ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ SBI UPI, IMPS, YONO, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, NEFT ଓ RTGS ଭଳି ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
The scheduled maintenance activity from 01:10 hrs to 02:10 hrs on 11.10.2025 has since been deferred. Customers may continue to use our services without interruption.— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 10, 2025
ଏହି ସମୟରେ ଚାଲିବନି UPI:
SBI ତାର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 'X' (ପୂର୍ବର ଟ୍ୱିଟର)ରେ କହିଛି ଯେ, SBIର ଏହି ସବୁ ସେବା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି 1:10ଟାରୁ 2:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏନେଇ ଆଗରୁ ସୂଚିତ କରିଛି ।
ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବା:
- SBI ଦ୍ବାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଦ୍ବାରା ଏହି ସବୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
- SBI UPI
- IMPS (Immediate Payment Service)
- YONO ଆପ୍
- ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ
- NEFT (National Electronic Funds Transfer)
- RTGS (Real Time Gross Settlement)
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା:
ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନେ ATM ବା UPI Lite ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏହା ଯେ, ଯେବେ UPI ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ UPI Lite ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନଗଦ ରାଶି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ । କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପିଲ କରିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି,“ ଆମର ATM ବା UPI Lite ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ।”
ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ:
ଏହି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ SBIର UPIରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି । ଗତ 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ UPI କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ UPI Lite ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଥିଲା ଯେ, 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ:
ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସମୟରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ବନାନ୍ତୁ । SBIର UPI ଓ ଅନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମିତ ରୂପେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।
କାରବାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ UPI ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ । ସମସ୍ତ ସେବା ଅପରାହ୍ନ 2:10 ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ ।
